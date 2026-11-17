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[스포츠조선 백지은 기자] '최강 유닛' 엑소-카이세훈이 출격한다.

엑소-카이세훈은 12월 1일 미니 1집 '웨이킹 업 더 시티'를 발매한다. 카이 세훈은 3세대 대표 보이그룹인 엑소의 핵심 멤버다. 그만큼 이들이 유닛을 결성했다는 소식 자체로 K팝신은 요동치고 있다. 그런데도 두 사람은 SM엔터테인먼트(이하 SM)만 가능한 디테일한 데뷔 전략을 세우며 K팝신을 찢을 준비를 마쳤다.

우선 비주얼 합부터 무기다. 카이와 세훈은 팬들 사이에서 '94즈'라 불리며 사랑받아온 동갑내기로 이미 케미스트리가 검증된 사이다. 격정적인 표현력이 강점인 '핫가이' 카이와 시크하고 도도한 매력의 '쿨가이' 세훈의 서로 다른 매력과 에너지만으로도 이미 다른 그룹과의 차별화 포인트를 가진다.

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이들의 무대는 벌써 기대를 모은다. 타이틀곡 '웨이킹 업 더 시티'는 디스토션 베이스 리프와 폭발적인 드럼, 힙합 프로덕션이 어우러진 곡이다. 거친 힙합 무드 속에서 두 멤버가 보여줄 표정 연기와 절도 있는 안무는 카리스마의 절정을 느끼게 할 전망. 팀 내 최장신 라인으로 탄탄한 피지컬을 보유한 두 멤버가 나란히 섰을 때의 압도적 실루엣과 무대 장악력은 짜릿한 시각적 쾌감을 선사한다.

타이밍도 기가 막힌다. 세훈의 소집해제로 멤버 전원이 군복무를 마친 시점에서 유닛으로 출격하면서 팬들의 기대감을 채우고 완전체 활동까지의 공백을 메우며 보다 업그레이드되고 단단해진 엑소의 음악을 기다리게 만드는 전략적 카드가 완성됐다.

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가장 주목할 만한 건 프로모션 전략이다. 엑소-카이세훈은 12월 1일 오후 6시 음원을 공개, 1시간 30분 뒤인 오후 7시 30분부터 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 쇼케이스를 개최한다. 다른 선공개 무대 없이 쇼케이스에서 첫 공연을 한다는 것은 두 멤버의 비주얼과 음악, 안무 자체가 이번 앨범의 가장 강력한 킬링 포인트라는 강력한 자신감의 발로인 것.

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특히 음원 공개로 리스너들의 청각적 호기심이 최고조에 달한 시점에서 라이브 퍼포먼스를 최초 공개하면서 음악과 퍼포먼스를 직관적으로 연결하면 초기 바이럴을 선점하는 효과를 노릴 수 있다..

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또 대형 스타디움 혹은 아레나 투어를 도는 체급의 엑소가 약 2000석 규모의 예스24라이브홀을 쇼케이스 장소로 선택하며 코어 팬들과 밀도 있는 스킨십을 나눌 수 있게 됐다. 그야말로 충성 팬덤을 위한 강력한 선물인 것.

여기에 글로벌 팬덤과의 접점도 마련했다. 엑소-카이세훈은 2027년 1월 9~10일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관을 시작으로 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 도쿄, 방콕, 타이베이, 마닐라 등 아시아 8개 지역에서 팬콘 투어 '사일런트 시티'를 개최한다. 코어 팬덤은 물론, 방대한 엑소엘(공식 팬클럽)까지 아우르는 무대 폭격으로 '공연 강자' 엑소의 진면목을 각인시킬 예정이다.

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하이엔드 비주얼 퍼포먼스 유닛의 출격에 가요계의 기대와 관심이 집중되고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com