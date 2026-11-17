17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범을 발매하는 소감을 밝혔다.

앰퍼샌드원은 17일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 정규앨범 '패스파인더' 쇼케이스를 열고 "데뷔 3주년에 정규앨범 발매하게 됐다"라며 "3년간 노력하고 성장한 결과라 생각한다"라고 했다.

앰퍼샌드원이 가요계에 컴백하는 것은 지난 4월 미니 4집 '데피니션' 이후 약 7개월 만이다. 특히2023년 11월 데뷔한 지 3년 만에 발표하는 첫 정규앨범이라 더 반가움을 산다.

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나캠든은 "데뷔 3주년을 맞아 처음으로 정규앨범을 발매하게 됐다. 다양한 모습 보여드리기 위해서 열심히 준비했다"고 했고, 윤시윤은 "정규앨범인 만큼 다양한 수록곡도 들어가 있으니 기대해 달라"고 당부했다.

카이렐은 "3년이라는 게 믿기지 않는다. 열심히 달려왔다고 생각하는데, 3년 동안 노력하고 성장한 결과가 이번 앨범인 것 같다"며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

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정규 1집 '패스파인더'는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 오르는 앰퍼샌드원이 그 여정에서 새로운 길을 개척하고, 성장해 나가는 여정을 담은 앨범이다. 데뷔 3년 만에 선보이는 첫 정규 앨범인 만큼 멤버들이 곡 작업에 적극적으로 참여해 앰퍼샌드원만의 색깔을 녹여냈다.

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윤시윤은 "정해진 길을 따라가기 보다는, 낮은 위치에서 한 단계 나아가는 저희를 보여주고 싶었다. 그 과정에서 진정한 강함도 보여줄 것"이라고 소개했다.

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앰퍼샌드원은 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 정규 앨범 '패스파인더'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com