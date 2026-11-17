17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 신곡 '킹스 웨이' 뮤직비디오 촬영 당시를 떠올렸다.

앰퍼샌드원은 17일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 정규앨범 '패스파인더' 쇼케이스를 열고 "신곡 뮤직비디오 찍다가 바지 세 번이나 찢어졌다"라며 "대박나고 싶어서 귀신 찾아 다녔다"라고 했다.

첫 정규앨범 '패스파인더'의 타이틀곡 '킹스 웨이'는 웅장한 브라스와 강렬한 드릴 비트에 멤버들의 파워풀한 보컬이 어우러진 힙합 곡이다. 가사에는 힘을 앞세워 위에 서기보다 함께하는 이들을 먼저 살피고 자신을 낮추는 태도가 진정한 강함이라는 메시지가 담겼다.

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카이렐은 "한국 역사와 공간을 찾는 전세계 K팝 팬들이 들어주시면 좋을 것 같다"고 귀띔했다.

무엇보다 앰퍼샌드원의 한층 강렬해진 퍼포면스 역량을 확인할 수 있다. 퍼포먼스형 그룹으로 한 단계 도약한 이들의 면보를 보여준다. 퍼포먼스는 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 모티브를 얻어, 왕의 탄생과 시련 그리고 자신의 길을 향해 나아가는 결의를 안무로 표현했다. 검을 뽑는 상징적인 동작과 왕관을 쓰고 내려놓는 안무, 인물의 감정을 드러내는 액팅이 유기적으로 어우러져 곡의 서사를 입체적으로 완성한다.

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최지호는 "훅 구간이 포인트다. 왕관을 내리는 듯한 동작도 있고, 검을 뽑아 앞으로 나아가는 동작도 있다"라고 포인트 안무를 짚었다. 나캠든은 "지금까지 보여준 안무 중 난도가 제일 높은 안무다. 2절 훅부터 메가 크루로 선보이는데 더 웅장하고 압도적인 안무가 있다"라고 거들었다.

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이에 최지호는 "메가 크루다 보니, 많은 댄서분들과 더 넓은 연습실에서 연습하게 됐다. 체력적으로는 힘들지만, 재밌게 연습했으니 기합도 넣고 그랬다"고 덧붙였다.

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뮤직비디오 비하인드도 언급했다. 브라이언은 "뮤직비디오 찍을 때 바지가 찢어진 적이 있다. 발차기 하는 동작에서 힘차게 해야 해서, 바지가 세 번이나 찢어졌다"며 웃었다.

김승모가 "촬영장에서 귀신을 보면 대박이 난다는 속설이 있는데, 태안에 있는 곳에서 새벽 3시까지 촬영했었다. 귀신을 보고 싶어서 쉬는 시간 마다 건물들을 째려 보면서 찾아다녔다. 그런데 아쉽게 귀신을 보지는 못 했지만, 이번 앨범이 꼭 대박날 것 같다"고 웃자, 최지호는 "저는 뮤직비디오 촬영 중 두 번이나 휴대전화가 갑자기 꺼진 적이 있다"라고 거들었다.

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앰퍼샌드원은 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 정규 앨범 '패스파인더'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com