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[스포츠조선 조민정 기자] 밴드 QWER(큐더블유이알)의 메인보컬 시연이 외조부상을 당해 오는 18일 예정된 일정에 불참한다.

소속사 쓰리와이코프레이션은 17일 QWER 공식 SNS를 통해 시연의 외조부상 소식과 함께 일정 변동을 알렸다. 소속사는 "11월 18일 예정된 스케줄에 함께하지 못하게 됐다"며 "갑작스러운 소식에 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

이어 시연이 가족들과 함께 슬픔을 나누며 고인을 애도할 수 있도록 따뜻한 마음으로 함께해 달라고 당부했다.

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시연은 쵸단, 마젠타, 히나와 함께 4인조 밴드 QWER로 활동 중이다. 팀의 메인보컬을 맡고 있으며, QWER은 지난 9월 스페셜 싱글 '소년만화 & 피카레스크'를 발표한 데 이어 두 번째 투어 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!'로 국내외 팬들을 만나고 있다.

서울에서 출발한 투어는 대만 타이베이와 일본 후쿠오카·오사카·도쿄 등으로 이어졌다. 지난 14일에는 태국 방콕 MCC 홀에서 공연했다. QWER은 내년 1월 2일 홍콩, 같은 달 8~9일 싱가포르에서 투어를 이어갈 예정이다.

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멤버들은 게임 관련 콘텐츠와 행사에도 참여하고 있다. 쵸단과 마젠타는 지난 12일 공개된 플레이스테이션 코리아 캠페인에 출연했다. QWER은 오는 21일 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2026' 구글플레이 부스 행사에도 참여할 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com