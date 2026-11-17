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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 보이프렌드가 2026년 마지막 날 특별한 선물을 준비했다.

보이프렌드는 12월 31일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 앙코르 팬 콘서트 '아우어 피프틴스 시즌 : 스타릿 보이스'를 개최한다.

이번 팬콘서트는 데뷔 15주년을 기념해 완전체로 모인 보이프렌드가 팬들과 함께 한 해를 마무리하고자 마련한 자리다. 공연명 '스타릿 보이스'는 보이프렌드의 목소리가 팬들에게 닿길 바라는 마음을 담은 타이틀로 여섯 멤버와 팬들이 음악으로 하나 되는 뜻깊은 시간을 선사한다.

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특히 이번 공연은 5월부터 시작된 팬 콘서트 투어의 대미를 장식하는 이벤트다. 보이프렌드는 서울, 중국 우시, 타이베이, 마카오 등 해외 주요 도시에서 팬콘서트를 열고 팬들과 소통한 바 있다. 강렬한 피날레를 위해 보이프렌드는 특유의 청량한 매력이 돋보이는 곡부터 압도적인 퍼포먼스가 어우러진 무대까지 다양한 세트리스트를 준비했다. 특히 이번 공연만을 위해 스페셜 무대까지 기획, 기대감을 높인다.

이번 공연은 12월 31일 오후 4시, 오후 7시 30분 2회차로 진행된다. 티켓 예매는 20일 오후 7시 시작된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com