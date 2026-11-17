17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 이번 정규앨범 활동을 위해 체중 감량한 이야기를 들려줬다.

앰퍼샌드원은 17일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 정규앨범 '패스파인더' 쇼케이스를 열고 "칼 갈고 정규앨범을 준비했다"라며 "7kg 감량하고 칼에 베일 듯한 턱선을 만들어 왔다"라고 했다.

앰퍼샌드원이 가요계에 컴백하는 것은 지난 4월 미니 4집 '데피니션' 이후 약 7개월 만이다. 특히2023년 11월 데뷔한 지 3년 만에 발표하는 첫 정규앨범이라 더 반가움을 산다.

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정규 1집 '패스파인더'는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 오르는 앰퍼샌드원이 그 여정에서 새로운 길을 개척하고, 성장해 나가는 여정을 담은 앨범이다. 데뷔 3년 만에 선보이는 첫 정규 앨범인 만큼 멤버들이 곡 작업에 적극적으로 참여해 앰퍼샌드원만의 색깔을 녹여냈다.

타이틀곡 '킹스 웨이'는 웅장한 브라스와 강렬한 드릴 비트에 멤버들의 파워풀한 보컬이 어우러진 힙합 곡이다. 가사에는 힘을 앞세워 위에 서기보다 함께하는 이들을 먼저 살피고 자신을 낮추는 태도가 진정한 강함이라는 메시지가 담겼다.

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무엇보다 앰퍼샌드원의 한층 강렬해진 퍼포면스 역량을 확인할 수 있다. 퍼포먼스형 그룹으로 한 단계 도약한 이들의 면보를 보여준다. 퍼포먼스는 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 모티브를 얻어, 왕의 탄생과 시련 그리고 자신의 길을 향해 나아가는 결의를 안무로 표현했다. 검을 뽑는 상징적인 동작과 왕관을 쓰고 내려놓는 안무, 인물의 감정을 드러내는 액팅이 유기적으로 어우러져 곡의 서사를 입체적으로 완성한다.

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이번 앨범을 위해 신경쓴 점으로는 뜻밖의 대답을 내놨다. 나캠든은 "안무에서는 칼을 사용하는 동작들이 많다. 진짜 그만큼 칼에 베일 듯한 턱선을 만들어왔다. 체중을 7kg정도 감량했다"라고 너스레를 떨었다.

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앰퍼샌드원은 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 정규 앨범 '패스파인더'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com