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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한그루가 과거 입술 필러 시술을 반복했던 경험을 털어놨다.

17일 한그루의 유튜브 채널에는 '눈썹부터 입술까지 싹 관리한 날. 내돈내산 뷰티데이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한그루는 눈썹 반영구 시술을 받으며 평소 뷰티 관리에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "성형이나 시술은 당연히 조심해서 해야 한다. 어릴 때 여러 가지를 해보면서 시행착오도 많았다"면서도 "민낯으로 다녀도 티 나지 않게 보완할 수 있는 것들은 해놓으면 아침에 편하다"고 설명했다.

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이어 입술 라인 확장 시술을 받으러 간 한그루는 평소 가장 큰 스트레스를 받았던 부위로 입술을 꼽으며 과거 필러 시술 경험을 털어놨다.

그는 "어릴 때 필러 시술도 받아봤고 지금은 모두 녹였다. 원래 아래 입술은 항상 통통한데 위쪽이 빈약해서 윗입술에 필러를 넣어보기도 하고 녹여보기도 했다"고 밝혔다.

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이어 "입술이 위로 올라갔으면 좋겠는데 앞으로만 나왔다. 하다 하다 감각이 없어질 정도였고, 계속 필러를 맞다가 내 화면 속 얼굴을 보고 충격을 받았다. 입술이 왜 이렇게 됐나 싶었다"고 당시를 회상했다.

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결국 필러를 모두 녹였다는 한그루는 이후 자신에게 맞는 입술 관리 방법을 찾기 위해 여러 곳을 알아봤고, 입술 라인 확장 시술을 받기로 했다고 설명했다. 그는 시술 직후의 모습도 공개해 눈길을 끌었다.

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한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다. 현재 청담동에 거주 중이다.

jyn2011@sportschosun.com