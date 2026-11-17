사진 출처=설인아 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]설인아가 임시완을 비롯한 tvN 드라마 '나의 유죄인간' 출연진과 함께한 사진을 공개하며 화기애애한 촬영장 분위기를 전했다.

설인아는 17일 자신의 인스타그램에 "상무님 석진이헝 이비서님 박봉이팀장님 세계관 충돌 성훈ㅆ…고작가님. 민규오빠 희진이 도와줘서 너무너무 고마워"라는 글과 함께 여러 출연진과 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 임시완을 비롯해 드라마 출연진과 함께한 설인아의 모습이 담겼다. 작품 속 인물들이 한자리에 모인 듯한 유쾌한 분위기가 눈길을 끌었다.

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사진제공=tvN

한편 임시완과 설인아는 tvN '나의 유죄인간'에서 윤이준과 강재희 역을 맡아 호흡을 맞추고 있다. 두 사람은 극 중 숱한 오해와 위기를 넘어 연인으로 발전하며 시청자들의 설렘을 자극하고 있다.

17일 오후 8시 50분에 방송되는 10회에서는 본격적으로 연애를 시작한 두 사람의 달콤한 일상이 펼쳐진다. 강재희는 윤이준에게 함께하고 싶은 일이 150개나 있다고 털어놓고, 윤이준은 무엇이든 들어주겠다며 첫 데이트부터 전세기를 띄우려는 등 재벌 3세다운 통 큰 사랑법을 선보인다.

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한편 강재희가 여자라는 사실이 밝혀진 이후 이야기가 펼쳐진 16일 9회 시청률은 전국 기준 평균 5.3%, 최고 6.7%, 수도권 기준 평균 4.8% 최고 6.4%로 9회 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 기록했다. 또 2049 남녀 시청률에서는 전국과 수도권 기준 모두 지상파를 포함한 전채널에서 동시간대 1위에 이름을 올렸다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

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김소형 기자 compact@sportschosun.com