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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 임예진이 처참한 외제차 상태를 공개했다.

최근 임예진의 유튜브 채널에서는 '세차장에서 거절당한 임예진의 포르쉐? 무슨 일이?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

임예진은 "얼마 전에 자동 세차하는 곳을 갔는데 차가 너무 더러워서 자동 세차기가 고장이 난다더라. 손세차를 물어보겠다"며 "사람들이 쳐다봐서 차를 어디 가져갈 수가 없다"고 토로했다. 이어 자신의 차를 공개한 임예진. 임예진의 차는 새똥이 범벅된 충격적인 상태였다.

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제작진은 "안 탄지 얼마나 됐냐"며 "한달 쌓여서 이렇게 된 거 같지 않다. 2년은 된 거 같다"고 경악했다.

임예진은 "예전에 살던 아파트는 자리를 배정해주니까 널널하게 쓸 수 있는데 주차 공간이 좁고 저녁에 늦게 오면 차를 세울 데가 없다. 그러니까 아예 차를 안 가지고 나간다. 근데 자꾸 배터리가 방전돼서 시동이 안 걸렸다"며 차를 방치한 이유를 밝혔다.

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세차장에 도착한 임예진. 조수석에도 물이 떨어져 곰팡이가 생긴 상태였다. 사장님은 "내일 오셔야 한다. 일반 세차로는 안 되고 폴리싱 작업도 해야 한다"고 밝혔고 임예진은 "너무 죄송하다"며 차를 맡겼다.

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영상 말미에는 세차가 완료된 차 모습이 담겼다. 임예진의 차는 새 차라고 해도 믿을 정도로 완벽히 복구된 모습으로 눈길을 모았다.

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wjlee@sportschosun.com