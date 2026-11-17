17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 데뷔 3년 만에 첫 정규앨범을 내고, 'K팝 킹'을 향한 왕의 길에 나선다.

앰퍼샌드원은 17일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 정규앨범 '패스파인더' 쇼케이스를 열고, 데뷔 3주년에 첫 정규앨범을 낸 소감을 밝혔다.

앰퍼샌드원이 가요계에 컴백하는 것은 지난 4월 미니 4집 '데피니션' 이후 약 7개월 만이다. 특히 2023년 11월 데뷔한 지 3년 만에 발표하는 첫 정규앨범이라 더욱 반가움을 산다.

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나캠든은 "데뷔 3주년을 맞아 처음으로 정규앨범을 발매하게 됐다. 다양한 모습을 보여드리기 위해 열심히 준비했다"고 했고, 윤시윤은 "정규앨범인 만큼 다양한 수록곡도 들어가 있으니 기대해 달라"고 당부했다.

카이렐은 "3년이라는 게 믿기지 않는다. 열심히 달려왔다고 생각하는데, 3년 동안 노력하고 성장한 결과가 이번 앨범인 것 같다"며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 김승모가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 카이렐이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 브라이언이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 윤시윤이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

정규 1집 '패스파인더'는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 오르는 앰퍼샌드원이 새로운 길을 개척하고 성장해 나가는 여정을 담은 앨범이다. 데뷔 3년 만에 선보이는 첫 정규앨범인 만큼 멤버들이 곡 작업에 적극적으로 참여해 앰퍼샌드원만의 색깔을 녹여냈다.

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윤시윤은 "정해진 길을 따라가기보다는 낮은 위치에서 한 단계 나아가는 저희를 보여주고 싶었다. 그 과정에서 진정한 강함도 보여줄 것"이라고 소개했다.

꾸준히 랩 메이킹에 참여해 온 나캠든과 마카야는 타이틀곡 '킹스 웨이'를 포함해 총 9곡의 작사에 참여했다. 브라이언과 최지호는 수록곡 '페어리테일즈'를 통해 처음으로 크레딧에 이름을 올렸다. 마지막 트랙 '오로라'는 앰퍼샌드원 전 멤버가 작사, 작곡에 참여한 곡으로, 김승모는 편곡에도 참여해 의미를 더했다.

마카야는 "첫 정규앨범이다 보니 저희의 음악적 정체성과 색깔을 녹여내려고 회사에 어필을 많이 했다. 저와 캠든 형이 9곡의 작사에 참여했다. 다양한 수록곡이 있다 보니 곡마다 분위기에 맞게 작업하려고 했다"고 설명했다.

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브라이언은 작업 과정에 대해 "숙소에서 고민도 하고 얘기도 하면서 재밌는 시간을 보냈다. 호흡이 잘 맞아서 좋은 결과물이 나온 것 같다"고 했고, 김승모는 "3일 동안 밤새우면서 혼을 갈아 넣었다. 처음에는 어떤 분위기를 소화할 수 있을지 생각했고, 저희 멤버들의 예쁜 목소리를 넣으려고 노력했다"고 말했다.

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 타이틀곡 'King's Way' 무대를 선보이는 앰퍼샌드원의 모습. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

타이틀곡 '킹스 웨이'는 웅장한 브라스와 강렬한 드릴 비트에 멤버들의 파워풀한 보컬이 어우러진 힙합 곡이다. 가사에는 힘을 앞세워 위에 서기보다 함께하는 이들을 먼저 살피고 자신을 낮추는 태도가 진정한 강함이라는 메시지가 담겼다.

카이렐은 "한국 역사와 공간을 찾는 전 세계 K팝 팬들이 들어주시면 좋을 것 같다"고 귀띔했다.

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무엇보다 앰퍼샌드원의 한층 강렬해진 퍼포먼스 역량을 확인할 수 있다. 퍼포먼스형 그룹으로 한 단계 도약한 이들의 면모를 보여준다. 퍼포먼스는 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 모티브를 얻어, 왕의 탄생과 시련, 그리고 자신의 길을 향해 나아가는 결의를 안무로 표현했다. 검을 뽑는 상징적인 동작과 왕관을 쓰고 내려놓는 안무, 인물의 감정을 드러내는 액팅이 유기적으로 어우러져 곡의 서사를 입체적으로 완성한다.

최지호는 "훅 구간이 포인트다. 왕관을 내리는 듯한 동작도 있고, 검을 뽑아 앞으로 나아가는 동작도 있다"고 포인트 안무를 짚었다. 나캠든은 "지금까지 보여준 안무 중 난도가 제일 높은 안무다. 2절 훅부터 메가 크루로 선보이는데, 더 웅장하고 압도적인 안무가 있다"고 거들었다.

이에 최지호는 "메가 크루다 보니 많은 댄서분과 더 넓은 연습실에서 연습하게 됐다. 체력적으로는 힘들지만 재밌게 연습했으니 기합도 넣고 그랬다"고 덧붙였다.

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 나캠든이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 마카야가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 앰퍼샌드원 최지호가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

뮤직비디오 비하인드도 언급했다. 브라이언은 "뮤직비디오를 찍을 때 바지가 찢어진 적이 있다. 발차기하는 동작을 힘차게 해야 해서 바지가 세 번이나 찢어졌다"며 웃었다.

김승모가 "촬영장에서 귀신을 보면 대박이 난다는 속설이 있는데, 태안에 있는 곳에서 새벽 3시까지 촬영했었다. 귀신을 보고 싶어서 쉬는 시간마다 건물들을 째려보면서 찾아다녔다. 그런데 아쉽게 귀신을 보지는 못했지만, 이번 앨범이 꼭 대박 날 것 같다"고 웃자, 최지호는 "저는 뮤직비디오 촬영 중 두 번이나 휴대전화가 갑자기 꺼진 적이 있다"고 거들었다.

이번 앨범을 위해 신경 쓴 점에 대해서는 뜻밖의 대답을 내놨다. 나캠든은 "안무에서는 칼을 사용하는 동작들이 많다. 진짜 그만큼 칼에 베일 듯한 턱선을 만들어 왔다. 체중을 7kg 정도 감량했다"고 너스레를 떨었다.

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 타이틀곡 'King's Way' 무대를 선보이는 앰퍼샌드원의 모습. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

첫 정규앨범을 통해 이루고 싶은 목표도 언급했다. 나캠든은 "메가 크루인 만큼 꼭 시상식에서 웅장한 퍼포먼스를 선보이고 싶다"고 바랐고, 최지호는 "정규앨범인 만큼 음악적 스펙트럼이 넓다는 걸 보여주고 싶다"고 말했다.

데뷔 3년이 지나면서 신인이라는 수식어도 이제 조금씩 벗어나고 있다. 최지호는 데뷔 당시를 떠올리며 "데뷔만 보고 달려왔는데, 데뷔하고 나니 하고 싶은 게 많이 생기더라. 정규앨범을 시작으로 참여도 많이 할 수 있고, 이제서야 저희의 시작인 것 같다"고 했고, 마카야는 "무대를 즐기는 여유의 레벨이 달라진 것 같다. 처음에는 미숙했는데, 지금은 팬들과 소통하고 즐기는 분위기가 아주 많이 좋아진 것 같아서 투어 도는 게 즐겁다"고 했다.

곡명이 '킹스 웨이'인 만큼, 앰퍼샌드원만의 왕도를 걷겠다는 포부로도 읽힌다. 앰퍼샌드원이 어떤 '무기'로 K팝 시장에서 어떤 '왕'이 되고 싶은지도 거론했다.

윤시윤은 "국내도 국내지만 다국적 그룹인 만큼 해외에 K팝 문화를 더 알리고 싶다. 더 성장한다면 K팝의 왕, K팝 킹이라는 수식어를 듣고 싶다"고 소망했다.

앰퍼샌드원은 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 정규앨범 '패스파인더'를 발표한다.

17일 예스24 라이브홀에서 열린 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 컴백 쇼케이스. 타이틀곡 'King's Way' 무대를 선보이는 앰퍼샌드원의 모습. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.17/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com