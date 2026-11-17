2014 KBS 연예대상 현장의 성시경-신동엽. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 고경표의 음주운전 파장이 연예계를 뒤흔들고 있다. 촬영이 이미 끝난 각종 예능부터 개봉을 앞둔 영화까지, 업계의 피해가 이만저만이 아니다.

그렇다면 '음주'가 주력 콘텐츠인 연예계 대표 애주가들은 어떻게 수십년째 음주운전 논란을 피할 수 있을까. 이 분야 대표 주자 신동엽과 성시경의 철저한 자기관리에 시선이 쏠리는 이유다.

신동엽의 유튜브 '짠한형'은 술잔을 부딪히는 소리에서 착안한 본격 음주 토크쇼다. 연예계 소문난 주당인 그는 과거 올리브 '오늘 뭐 먹지', tvN '수요미식회' 등을 통해 꾸준히 술을 즐기는 모습을 보여왔고, 아예 음주 토크쇼를 표방했던 tvN '인생술집'을 이끌기도 했다.

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성시경 역시 술과 담배를 즐기는 대표적인 연예인으로 꼽히며, 스스로도 이를 숨기지 않는다. 신동엽과 호흡을 맞춘 JTBC '마녀사냥'에서 남다른 주량을 드러낸데 이어, 자신의 유튜브 채널에서는 술을 곁들인 맛집 탐방 '먹을텐데'를 간판 콘텐츠로 내세우고 있다.

1991년 SBS 특채로 데뷔한 신동엽은 올해로 36년 차, 2000년 데뷔한 성시경은 27년 차 베테랑이다. 하지만 두 사람은 그 긴 활동 기간 동안 단 한 번도 음주운전으로 구설에 오른 적이 없다. 비결은 확고한 원칙에 있다.

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신동엽은 과거 TV조선 '우리 이혼했어요' 출연 당시 "저녁에 술 약속이 많아 운전을 잘 하지 않는다. 10년 정도 탄 차를 바꿀 때 주행거리가 1만 5000㎞였다"고 밝힌 바 있다. 술자리가 잦은 만큼 평일에는 반드시 매니저를 동행하며 운전대를 잡지 않는다는 설명이다.

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성시경 역시 과거 문천식의 유튜브에 출연해 "난 악플러들이 싫다. 악플러들이 '성시경 드디어 잡혀가겠구나' 하며 행복해할까봐 음주운전 같은 건 절대 안 한다"고 못 박았다. 성시경다운 직설적인 화법에 담긴 철저한 음주관이다.

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더욱이 신동엽은 예능인, 성시경은 가수인 반면 고경표는 수많은 스태프와 동료 배우가 얽힌 드라마·영화를 본업으로 삼는 배우다. 음주운전이 적발될 경우 작품 전체에 끼치는 타격이 치명적일 수밖에 없다.

고경표는 지난 14일 음주운전 중 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 그는 "무책임한 행동이었다. 경찰 조사에 성실히 임하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"며 고개를 숙였지만, 이미 쏟아진 물은 걷잡을 수 없는 상태다.

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당장 고경표가 출연한 MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 고정 출연 중이거나 방영을 앞둔 tvN '식스센스: B사이드', '보검 매직컬2', 티빙 '대탈출: 도시괴담' 등에 비상이 걸렸다. 라미란과 호흡을 맞춘 영화 '원조x떡집' 역시 촬영을 마치고 후반 작업에 한창이던 중 날벼락을 맞았다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com