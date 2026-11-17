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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 짧게 자른 머리로 눈 내리는 거리에 섰다. 넷플릭스 새 시리즈 '천천히 강렬하게'에서 어린 시절부터 역경을 겪고도 음반업계에 뛰어드는 민자로 변신했다.

넷플릭스는 17일 '천천히 강렬하게'의 캐릭터 스틸을 공개했다.

사진 속 송혜교는 눈발이 흩날리는 거리에서 환하게 웃고 있다. 민자 역을 위해 도전한 숏컷이 가장 먼저 눈에 들어온다. 이윤정 감독은 송혜교에게서 느낀 어른스러운 면이 민자와 닮았다고 설명했다.

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민자는 가진 것 없이 출발해 음반업계에서 자기 길을 개척하는 인물이다. 그 곁에는 오랜 친구 동구(공유)가 있다. 동구는 불의를 보면 물러서지 않는 성격으로 민자와 함께 연예계에 발을 들인다. 송혜교와 공유는 두 사람이 꿈을 좇으며 함께 보낸 20년을 그린다.

공개된 스틸에는 두 사람과 얽히는 인물들도 담겼다. 김설현은 타고난 끼를 지닌 가수 민희 역을 맡았다. 차승원은 신인 가수를 스타로 키워내는 작곡가 석길여로 출연한다. 성공을 꿈꾸며 업계에 뛰어든 민자와 동구, 무대에 서는 민희, 그 무대를 만드는 길여의 이야기가 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 펼쳐진다.

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'우리들의 블루스'를 쓴 노희경 작가와 '커피프린스 1호점'을 연출한 이윤정 감독이 의기투합했다. 송혜교는 '그들이 사는 세상', '그 겨울, 바람이 분다'에 이어 노 작가와 다시 만났고, 공유는 '커피프린스 1호점' 이후 이 감독과 재회했다.

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총 22부작인 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 파트1을 시작으로 18일 파트2, 25일 파트3를 공개한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com