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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에픽하이 타블로가 아내와 딸에게 매일 외모 지적을 당한다며 뜻밖의 서러움을 토로했다.

17일 타블로의 유튜브 채널에는 '에픽하이 최고 vs 최악의 멤버는? [한국어 CC]'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 타블로는 멤버 투컷, 미쓰라의 특징을 하나씩 짚어보며 각 분야에서 최고와 최악의 멤버를 선정하는 시간을 가졌다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들인 만큼 거침없는 폭로와 솔직한 평가가 이어져 웃음을 안겼다.

첫 번째 주제는 외모 순위였다. 타블로는 "나는 사심도 없고 객관적"이라며 자신감을 드러낸 뒤 "얼마나 사심이 없냐면 투컷을 고르겠다. 지금은 아니긴 하지만, 우리가 20대 때는 투컷 외모가 인기 있는 타입이었다. 그나마 케이팝, 아이돌 같았다"고 설명했다.

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이어 미쓰라의 과거 외모도 언급했다. 타블로는 "미쓰라도 옛날엔 정말 잘생겼다. 근데 이제 우리 곁에 없다. 그 시절의 미쓰라가 이제 없다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

그러면서 최종적으로 투컷을 외모 1위로 꼽으며 "투컷을 고르겠다. 지금은 아저씨로 퇴화하긴 했지만, 예전 투컷은 셋 중에 1위인 것 같다"고 덧붙였다. 과거에는 아이돌 못지않은 비주얼을 자랑했던 투컷의 전성기를 인정하면서도 현재를 향한 거침없는 디스까지 잊지 않았다.

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관심을 모은 것은 2위 선정 과정이었다. 타블로는 "애매하다. 미쓰라인지 나인지. 왜냐하면 나는 내가 잘생겼다고 전혀 생각 안 한다. 착각 안 한다. 나도 거울 있다. 굉장히 객관적이다"라고 말했다.

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이어 자신이 외모에 대한 자신감이 없는 이유를 밝히며 뜻밖의 고충을 털어놨다. 그는 "저는 10년 넘게 아내와 딸이 매일 제 얼굴 웃기게 생겼다고 한다. 적어도 하루에 아홉 번 저를 놀리고 저를 떠본다"고 고백했다. 가족들에게 하루에도 여러 차례 외모를 놀림받는다는 타블로의 이야기에 웃음이 터졌다.

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타블로는 "그래서 나는 속으로 '나 좀 잘생겼는데?'라고 하는 사람 아니다. 저는 그렇게 생각 안 한다"고 거듭 강조했다. 아내와 딸의 꾸준한 외모 평가에 자신감마저 내려놓은 듯한 모습으로 웃음을 더했다.

다만 미쓰라와 자신을 비교하는 데에는 또 다른 고민이 있었다. 타블로는 "미쓰라랑 비교하면 우리가 너무 다르지 않냐. 티몬과 품바처럼 미학 자체가 완전 다르다. 서로 다른 바이브를 추구하니까 미쓰라를 좋아하거나 나를 좋아하거나다. 둘다는 아니고"라고 설명했다. 외모의 우열을 가리기보다는 서로 추구하는 분위기 자체가 다르다는 것.

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결국 오랜 고민 끝에 타블로는 자신을 2위, 미쓰라를 3위로 선정했다. 객관적인 평가를 강조하면서도 아내와 딸에게 매일 외모 놀림을 당한다는 타블로의 솔직한 고백이 유쾌한 웃음을 안겼다.

한편 타블로와 강혜정은 지난 2009년 결혼해 슬하에 딸 하루를 두고 있다. 두 사람은 연예계 대표 부부 가운데 하나로 오랜 시간 서로의 활동을 응원하며 결혼 생활을 이어오고 있다.