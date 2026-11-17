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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박효주가 의미심장한 인증샷을 남겼다.

박효주는 16일 "차는 안 가져왔고요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 식당에서 찍은 인증샷이 담겼다. 다양한 디저트를 즐긴 박효주는 음주운전 오해를 사전에 차단하려는 듯한 발언으로 눈길을 모았다. 특히 최근 고경표가 음주운전 사고로 논란이 됐기에 박효주의 이 발언은 더욱 시선을 끌었다.

고경표는 지난 14일 새벽 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 주행 중이던 청소차와 부딪히는 사고를 냈다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수치인 0.08%를 넘는 수준이었으며, 이 사고로 청소업체 직원 A씨가 경상을 입었다.

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이에 고경표는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"며 모든 활동을 중단하겠다고 선언했다.

wjlee@sportschosun.com