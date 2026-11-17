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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 부부 강재준, 이은형의 두 살배기 아들 현조가 생애 첫 초콜릿 맛에 푹 빠졌다. 아빠 강재준은 아들의 귀여운 먹방에 웃음을 감추지 못했지만, 엄마 이은형은 예상치 못한 초콜릿 간식에 귀여운 경고를 날려 웃음을 안겼다.

지난 16일 강재준은 자신의 SNS에 "여보 이건 지나가시던 할미가 주신 빅파이야. 어쩔 수가 없어……… 현조야 엄마한테 얘기 좀 잘해줘"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 초코과자를 손에 쥔 현조 군의 모습이 담겼다. 현조 군은 과자를 들고 아빠 강재준에게 "까줘"라고 부탁했고, 강재준이 포장을 벗겨 건네자 기다렸다는 듯 과자를 맛보기 시작했다. 생애 처음 맛보는 달콤한 초콜릿의 매력에 푹 빠진 듯 연신 과자를 먹는 모습이 랜선 이모·삼촌들의 미소를 자아냈다.

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아빠의 장난스러운 질문도 이어졌다. 강재준은 과자를 맛있게 먹는 현조 군에게 "맛있어? 과자가 좋아, 아빠가 좋아?"라고 물었다. 그러자 현조 군은 망설임 없이 "과자"라고 답해 강재준을 서운하게 만들었다. 이에 굴하지 않고 강재준은 "과자가 좋아, 엄마가 좋아?"라고 다시 물었고, 현조 군은 이번에는 "엄마"라고 답해 반전 웃음을 안겼다.

아들의 대답에 잠시 서운해할 법도 했지만, 강재준은 이내 초콜릿 과자에 푹 빠진 현조 군의 모습에 흐뭇한 미소를 지었다. 그는 "맛있냐. 이게 무슨 맛이지? 생전 처음 먹는 초코 맛이다. 맛있냐"라고 연신 말을 건네며 아들의 첫 초콜릿 경험을 함께 즐겼다.

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하지만 영상을 접한 엄마 이은형의 반응은 사뭇 달랐다. 두 살밖에 되지 않은 아들이 벌써 초콜릿 과자의 달콤한 맛을 알아버린 것이 못내 아쉬웠던 것. 이은형은 남편 강재준을 향해 "재준 오빠 내일 비 온대~ 내일 밖에서 비 맞으면서 자 ^^"라는 댓글을 남겨 웃음을 자아냈다. 아들의 첫 초콜릿 먹방을 흐뭇하게 지켜보는 아빠와 달리, 남편에게 귀여운 경고를 날린 엄마의 반응이 폭소를 유발했다.

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이를 본 네티즌들 역시 다양한 반응을 보였다. 이들은 "속세의 맛을 알아버렸다", "간식 주면 애들 밥을 안 먹는다. 어릴 때 단 거 많이 먹이지 마라", "벌써부터 달달한 초코는 안 된다", "엄마 슬프시겠다" 등의 댓글을 남기며 현조 군의 귀여운 먹방에 걱정 어린 반응을 보였다.

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한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며, 2024년 아들 현조 군을 품에 안았다.