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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 박지윤이 전 남편 최동석의 상간 소송 판결 이후 SNS에서 악성 댓글 세례를 받고 있다. 일부 댓글은 삭제된 모습도 확인됐다.

박지윤은 평소 개인 SNS를 통해 일상 사진과 공동구매 홍보 등을 꾸준히 올리며 활발하게 소통해왔다. 그러나 17일에는 약 19시간 전 올린 게시물을 마지막으로 별다른 업데이트가 없는 상태다.

특히 댓글창에는 전 남편 최동석의 상간 관련 소송 판결을 언급하며 박지윤을 비난하는 악성 댓글이 잇따랐고, 일부 댓글은 이후 삭제된 모습도 포착됐다.

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이런 가운데 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 일부 승소한 사실이 알려졌다.

앞서 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 4년간 교제한 끝에 2009년 결혼했다. 그러나 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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이후 박지윤은 2024년 7월 최동석의 지인 B씨를 상대로 상간자 위자료 손해배상 소송을 제기했다. 이에 최동석도 같은 해 9월 박지윤과 그의 지인 A씨를 상대로 맞소송을 제기하며 법적 다툼에 나섰다.

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제주지방법원 가사소송2단독은 지난 1월 양측이 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구를 모두 기각했다. 이에 최동석은 자신의 청구를 기각한 1심 판결에 불복해 지난 2월 항소장을 제출했다.

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이후 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 지난 16일 열린 항소심 선고에서 최동석의 청구를 일부 받아들였다. 이번 항소심은 지난 7월 첫 변론 이후 총 두 차례 변론을 거쳐 진행됐으며, 심리 과정에서 박지윤은 피고에서 제외되고 A씨만 소송 당사자로 남았다.

반면 박지윤은 자신을 상대로 제기된 소송의 1심 판결에 항소하지 않아 해당 판결이 확정됐다.

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jyn2011@sportschosun.com