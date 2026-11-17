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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김민과 개그우먼 안영미의 뜻밖의 인연이 공개됐다.

16일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 'SNL 고인물 세 명이 모이면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'를 이끌고 있는 안영미에 정상훈은 "골든 마우스 좀 탔으면 좋겠다"고 밝혔다. 이에 안영미도 "나도 명예욕이 있어서 어떻게든 상을 받고 싶었다"고 밝혔고 정상훈은 "우리 공고 출신들은 명예욕이 있다. 낮게 시작해서 그렇다"고 너스레를 떨었다.

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의정부공고 출신이라는 안영미는 "안 그래도 요즘에 '나 혼자 산다' 김민 배우가 핫하지 않냐. 그 배우가 우리 의정부 공고 선배"라며 뜻밖의 인연을 밝혔다.

안영미는 "너무 잘됐다. 내가 매번 라디오에서 퀸카였다고 얘기할 때마다 다들 허언증 있다고 했는데 그걸 증명해줄 사람이 나타난 것"이라며 "그래서 라디오 측에서 '한번만 나와줄 수 없냐'고 전화를 했는데 죄송하다더라. 그래서 나만 더 허언증 환자 됐다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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이에 정상훈은 "내가 영등포공고 나왔다. 영등포공고에 지진희 선배, 이상민 형이 있다. 완전 직속 선배다. 거기 연예인들이 엄청 많이 배출됐다"고 자랑스럽게 이야기했다.

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이를 들은 권혁수는 "'SNL코리아' 호스트 섭외 안 되냐"고 관심을 보였지만 정상훈은 "몇 번 찔러봤는데 꿈쩍도 안 한다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com