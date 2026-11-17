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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(개명 후 서은우)가 훌쩍 자란 아들과 함께한 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

서민재는 최근 자신의 SNS에 "할미할비집에서의 도깨비는 쉴 새 없이 움직인다. 애들은 왜 지치질 않나요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아들을 품에 안고 거울 셀카를 찍는 서민재의 모습이 담겼다. 모자와 마스크로 얼굴을 가린 그는 편안한 차림으로 아들과 외출한 일상을 공유했다.

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특히 아들은 서민재 품에 안겨 한층 자란 모습으로 눈길을 끌었다. 서민재는 할머니, 할아버지 집에서 쉴 새 없이 움직이는 아들의 모습을 전하며 육아 일상을 공유했다.

한편 서민재는 2020년 방송된 채널A '하트시그널3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2025년 혼전 임신 사실을 공개했으며, 아이 친부 A씨의 신상 일부를 공개해 논란이 일기도 했다. 같은 해 12월 홀로 아들을 출산해 현재 양육 중이며, 아이 친부와 관련한 법적 공방도 진행 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com