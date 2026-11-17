이미지 출처=신동엽 유튜브 채널 '짠한형'

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[스포츠조선 김소형 기자]고경표의 음주운전 사고 여파로 연예계가 긴장하고 있는 가운데, '연예계 대표 주당' 신동엽의 '음주운전 예방' 철칙이 다시 한번 소환됐다. 술을 마시기 전 차량을 두고 왔는지 확인하고, 자전거 역시 음주 상태로 운행해서는 안 된다고 강조한 과거 발언들이 주목받고 있다.

16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '오상욱 도경동 박상원 황희근 [짠한형 EP.171] 펜싱 레전드 뉴 어펜져스 술자리 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 오상욱, 도경동, 박상원, 황희근은 신동엽과 함께 술자리를 가졌다. 신동엽이 선수들에게 "술을 많이 마시기 위해 택시를 타고 온 거냐"고 묻자 오상욱은 "일단 차는 놓고 왔다"고 답했다. 술자리에 앞서 차량을 두고 왔다는 점을 자연스럽게 확인한 대화였다.

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신동엽은 지난 9월 공개된 '짠한형' 영상에서도 음주운전에 대한 주의를 당부했다. 당시 게스트로 출연한 코미디언 김용명은 집과 촬영장의 거리가 7~8㎞여서 평소 자전거로 이동한다고 말했다. 술자리에서 자전거를 타고 이동해 칼로리를 소모한 뒤라 술맛이 더 좋다는 취지로 농담하자, 신동엽은 "나중에 술 마시고 자전거 몰면 안 된다"고 지적했다.

김용명은 술을 마신 날에는 자전거를 촬영장에 두고 택시로 귀가한 뒤 다음 날 다시 찾으러 온다고 설명했다. 신동엽이 자전거를 도난당할 수 있지 않겠느냐고 묻자 잠금장치를 해놓겠다고 답하기도 했다. 김용명 역시 "자전거도 차로 들어간다. 절대 자전거 타고 음주운전하면 안 된다"고 강조했다.

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한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 넘는 수준이었으며, 이 사고로 청소업체 직원이 경상을 입었다. 오는 21일 예정됐던 팬미팅은 취소됐다.

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방송가도 후속 조치에 나섰다. 고경표가 출연 중인 tvN '식스센스: B사이드'와 '보검 매직컬2', 티빙 '대탈출: 도시괴담'은 출연 분량을 조정하기로 했다. tvN '식스센스: B사이드'는 최종회에서 그의 분량을 줄이고, 게스트로 출연한 '놀라운 토요일'도 해당 녹화분에서 고경표의 장면을 편집할 예정이다. 12월 2일 공개 예정인 '대탈출: 도시괴담'은 출연자들이 함께 추리하는 프로그램의 특성을 고려해 전체 흐름에 맞춰 분량을 조정할 방침이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com