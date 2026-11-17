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넷마블이 서비스 8주년을 맞는 모바일 MMORPG '블레이드&소울 레볼루션'의 성장 및 거래 시스템을 전면 개편한다. 기존 패키지 상품 중심의 성장 구조에서 벗어나 던전 플레이와 아이템 거래를 통해 캐릭터를 육성하는 방식으로 변화를 꾀한다.

넷마블은 17일 8주년 업데이트에 앞서 전야제 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 오는 24일에는 신규 서버 '환골탈태'를 열고 성장 구조와 거래소 시스템을 새롭게 선보일 예정이다.

'환골탈태' 서버의 핵심은 이용자가 던전에서 장비와 재료를 직접 획득하고, 이를 거래해 성장에 필요한 재화를 확보할 수 있도록 한 것이다. 던전에서 얻은 아이템을 개편된 거래소에서 판매하고, 수익으로 던전 입장권이나 추가 장비를 구매하는 방식이다. 사냥과 아이템 거래, 캐릭터 성장이 연결되는 구조를 통해 플레이 자체의 보상 가치를 높이겠다는 취지다.

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상품 구성도 달라진다. 기존 패키지 상품 판매를 대폭 축소하고 패스 중심으로 개편한다. 이용자는 패스를 통해 던전 입장권을 확보하고, 던전 플레이로 얻은 보상을 활용해 캐릭터를 성장시킬 수 있다.

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넷마블은 신규 서버 오픈에 앞서 8주년 기념 이벤트도 진행한다. 아이템 강화와 손상 복구 시도, 전쟁지역 토벌 임무 등 미션을 완료하면 '8주년 축제 풍등'과 '8주년 비단' 등을 얻을 수 있다. 기념 아이템을 모두 수집하면 '상급 신화 복구석'을 지급하며, '입장권 조각 선택 상자(고대/신화)' 등 성장 지원 아이템도 제공한다.

지난 2018년 출시된 '블레이드 & 소울 레볼루션'은 엔씨의 PC 온라인게임 '블레이드 & 소울' IP를 기반으로 한 모바일 MMORPG다. 서비스 8주년을 앞두고 성장과 거래 방식을 손질하는 이번 개편이 장기 서비스 게임의 이용자 경험과 경제 구조에 어떤 변화를 가져올지 기대된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com