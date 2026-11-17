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웹젠이 2027년 출시를 목표로 준비중인 신작 2종의 완성도를 점검하기 위해 이용자 테스트에 나선다.

웹젠은 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'(이하 '디겜폭: LAST STAGE')와 '게이트 오브 게이츠'의 비공개 베타 테스트(CBT) 참가자를 19일부터 모집한다고 밝혔다.

두 작품은 각각 올해와 지난해 지스타에 출품했던 신작이다. 이번 테스트를 통해 주요 콘텐츠와 게임성을 점검하고 이용자 의견을 수렴해 출시 전 완성도를 끌어올린다는 계획이다.

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참가 신청은 19일 오전 10시부터 각 게임의 공식 홈페이지와 '지스타 2026' 웹젠 부스 현장 이벤트를 통해 가능하다. '디겜폭: LAST STAGE'는 한국과 일본, 대만 이용자를 대상으로 안드로이드와 iOS 모바일 기기에서 진행한다. '게이트 오브 게이츠'는 한국과 일본 이용자가 모바일 기기와 PC를 통해 참여할 수 있다.

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참가자는 추첨으로 선정하며, 세부 테스트 일정과 다운로드 방법은 추후 공개된다. '게이트 오브 게이츠'는 12월 중 테스트를 진행할 예정이며, '디겜폭: LAST STAGE'는 준비 상황에 맞춰 별도로 안내한다.

지휘 전략 RPG '디겜폭: LAST STAGE'는 인기 네이버웹툰을 원작으로 한 작품이다. 이번 참가자 모집과 함께 브랜드 홈페이지를 열고 원작 세계관의 구현 수준과 주요 콘텐츠를 공개한다. 탐사와 영지 경영, 방어전으로 이어지는 플레이 구조에 지형지물과 날씨를 활용한 전략 전투를 결합한 것이 특징이다.

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전략 디펜스 게임 '게이트 오브 게이츠'는 지난해 지스타에서 첫선을 보인 이후 이용자 의견을 반영해 게임을 보완해 왔다. 이번 CBT는 개선된 콘텐츠와 게임성을 이용자들에게 선보이는 자리가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com