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한국e스포츠산업학회가 AI와 데이터 등 미래 첨단산업과 e스포츠의 융합 가능성을 모색하고, 청년세대의 일자리 창출과 산업 생태계 구축을 위한 정책 논의에 나선다.

한국e스포츠산업학회는 오는 20일 오후 1시30분부터 국제 게임전시회 '지스타 2026'이 열리고 있는 부산 벡스코 컨벤션홀 104호에서 '3대 메가프로젝트 시대, 청년의 미래를 설계하는 e스포츠'를 주제로 제8회 대한민국 e스포츠 정책포럼을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI 등 국가 미래산업의 변화 속에서 e스포츠 산업의 새로운 역할을 찾고, 청년 인재의 산업 진입과 지속 가능한 일자리 창출 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 특히 e스포츠를 경기와 게임 중심의 기존 산업 영역에서 벗어나 AI·데이터·콘텐츠·교육·마케팅 등이 결합된 융합산업으로 확장하는 데 초점을 맞춘다.

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행사는 3부로 나눠 진행된다. 1부에서는 송석록 한국e스포츠산업학회 회장의 개회사와 이도경 청년재단 사무총장의 환영사에 이어 최원석 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과장, 서태건 게임물관리위원회 위원장, 이재홍 한국게임정책학회 회장의 축사가 예정돼 있다. 김상진 천우테크 대표(아시아태권도연맹 회장)는 '국가 미래산업 전략과 청년세대의 일자리 전환'을 주제로 기조연설을 한다.

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2부 주제발표에서는 미래 기술과 e스포츠 산업의 접점을 집중적으로 다룬다. 나규봉 NC AI 교육사업팀장이 '청년세대의 e스포츠 산업 진입과 기술 인재 양성 전략'을, 이상광 한국전자통신연구원 책임연구원이 'AI·데이터 기반 e스포츠 혁신과 청년 일자리의 변화'를 발표한다. 허건식 서일대학교 교수는 '지역 기반 e스포츠 산업 생태계와 청년 창업·고용의 정책 과제'를 주제로 지역 산업 활성화 방안을 짚는다.

3부 종합토론은 '청년의 미래, 기회의 설계를 위한 정책 생태계 구축'을 주제로 진행된다. 송석록 경동대학교 교수가 좌장을 맡으며, 김대희 부경대 교수, 김세윤 단국대 교수, 김용빈 오산대 교수, 김선교 청년재단 매니저, 류차남 부산컴퓨터과학고등학교 교장 등이 참여한다. 이어 키움 DRX 소속의 '철권' 프로게이머 배재민(무릎) 등도 토론자로 나서 e스포츠 선수와 산업 현장을 아우르는 관점에서 청년세대의 미래 역량과 산업 발전을 위한 정책 과제를 논의할 예정이다.

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이번 포럼은 대학과 기업, 정부 및 지방자치단체, 산업단체 간 협력체계를 구축하고 청년 창업과 고용 확대, AI 시대에 필요한 전문인력 양성 방안을 구체화하는 자리가 될 것으로 기대된다.

송석록 한국e스포츠산업학회 회장은 이번 포럼을 계기로 미래 첨단산업과 e스포츠의 융합 가능성을 확대하고, 청년세대가 새로운 산업환경에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 학술적·정책적 논의를 이어갈 계획이라고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com