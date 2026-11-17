사진=유은서 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 셰프 윤남노(36)가 미스코리아 출신 모델 유은서(28) 곁에서 강렬한 존재감을 뽐냈다.

유은서는 17일 자신의 SNS에 윤남노의 식당 '노뜨르' 앞에서 윤남노와 함께 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 윤남노는 특유의 유쾌한 표정으로 유은서와 나란히 서서 환하게 웃고 있다. 공교롭게도 두 사람 모두 올블랙 패션으로 맞춘 모습. 검은색 반팔 티셔츠 차림의 윤남노는 은근한 팔 근육과 듬직한 체격을 드러냈고, 날씬한 블랙 드레스를 입은 유은서 역시 우아한 미모로 시선을 사로잡았다.

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넷플릭스 '흑백요리사'로 스타덤에 오른 윤남노는 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부') 고정 출연, 유튜브 콘텐츠 '윤남노포' 등 다방면에서 활약하며 대세 셰프로 자리매김하는 한편, 꿈이었던 자신의 업장 '노뜨르'를 오픈해 성황리에 영업중이다.

방송 출연 당시 닉네임이 '요리하는 돌아이'였던 데다 남다른 덩치와 강렬한 인상 탓에 '조폭 출신 아니냐'는 오해를 사기도 하지만, 윤남노는 "자주 있는 일"이라며 쿨하게 받아넘기곤 한다.

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특히 '냉부'에서는 셰프 군단 중 독보적인 '먹보' 캐릭터로 웃음을 책임지고 있다. 동료 셰프들로부터 "출연료보다 윤남노가 먹는 양이 더 많다"는 놀림을 받는가 하면, "남는 음식은 내가 다 먹겠다"며 접시를 싹쓸이하는 모습으로 화제를 모았다. 비만치료제 마운자로 투약 후에도 "1㎏밖에 안 빠졌다"며 이른바 '이긴자로' 면모를 인증하기도 했다.

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비주얼에 얽힌 일화도 재미있다. 절친인 '나폴리 맛피아' 권성준 셰프에겐 '대두'라는 장난 섞인 혹평을 듣지만, 정작 '중식여신' 박은영 셰프는 만화가 침착맨의 유튜브에 출연해 "얼굴은 권성준보다 윤남노가 낫다"고 평한 바 있다.

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한편 신장 1m77, 체중 100㎏을 상회하는 윤남노 옆에 선 유은서는 1m71의 늘씬한 피지컬을 자랑하는 2025년 미스코리아 미(美) 출신의 모델이다. 유은서의 친언니인 유시은(29) 역시 넷플릭스 '솔로지옥3' 출연으로 이름을 알렸으며, 최근 농구선수 이관희(38)와의 공개 열애로 뜨거운 관심을 받고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com