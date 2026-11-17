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[스포츠조선 이지현 기자] KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'이 사랑과 이별, 청춘과 성장의 순간들을 담은 네 편의 단막극 하이라이트 영상을 공개했다.

오는 18일(수) 밤 9시 50분 첫 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 누구나 한 번쯤 삶에서 마주한 '그 노래'를 출발점으로 사랑과 이별, 성장 등 다양한 감정을 총 8편의 단막극으로 풀어낸다. 42년간 이어온 KBS 단막극의 전통에 음악을 접목한 새로운 프로젝트다.

오늘(17일) 공개된 두 개의 하이라이트 영상에는 Track 1부터 Track 4까지 총 네 작품의 주요 장면이 담겼다. 먼저 '봄 내음보다 너를'(연출 김영준, 극본 이사하)에서는 반려묘를 잃은 김나은(우다비 분)이 다시 노래할 용기를 찾는 과정이 펼쳐진다. 이 작품은 반려견을 떠나보낸 경험을 바탕으로 탄생한 김나영의 동명곡에 담긴 그리움과 위로의 정서를 드라마로 풀어낸다. 특히 강애심이 극 중 해당 곡을 직접 라이브로 부르는 장면이 특별한 감동을 더할 전망이다.

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'연극이 끝난 후'(연출 김한슬, 극본 성우진)는 어린이 프로그램 PD 나혜미(표예진 분)와 작가 구준영(이기택 분)의 티격태격 호흡으로 유쾌한 웃음과 설렘을 예고한다. 지나온 시간을 돌아보고 각자의 내일을 향해 나아가는 인물들의 성장 과정이 따뜻한 여운을 남길 것으로 기대된다.

이어 '나의 외로움이 널 부를 때'(연출 김규현, 극본 이슬비)는 진우(주종혁 분)와 소정(박유림 분)의 미묘한 관계에 수아(한수아 분)가 등장하며 궁금증을 더한다. 장필순의 동명곡에 담긴 이야기와 노래를 들으며 떠오른 장면들을 바탕으로 완성된 작품인 만큼, 음악의 서정적인 분위기가 인물들의 복잡한 감정과 어떻게 어우러질지 관심이 모인다.

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마지막으로 '바이, 썸머'(연출 배수경, 극본 최이경)는 H3 필름즈의 세 친구 이한결(서수빈 분), 김현(한예지 분), 홍수빈(정다빈 분)의 엇갈린 청춘과 갈등을 담아낸다. 특히 빗속에서 갈등을 빚는 한결과 현의 모습은 세 사람의 우정에 찾아올 변화를 궁금하게 한다. 원곡의 정서와 드라마의 이야기가 긴밀하게 맞닿아 있는 가운데, 작품의 뿌리이자 정체성이 된 노래가 실제 OST로 삽입되며 청춘들의 감정을 더욱 깊이 있게 전할 예정이다.

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한편 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 오는 11월 18일(수) 밤 9시 50분 '봄 내음보다 너를'을 시작으로 12월 16일까지 수요일 밤 9시 50분과 목요일 밤 10시에 총 8편을 순차적으로 선보인다.

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olzllovely@sportschosun.com