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[스포츠조선 정유나 기자] 성훈이 오세영의 외박 선언에 질투심을 드러내며 삼각 로맨스에 불을 지핀다.

오는 18일(수), 19일(목) 밤 10시 20분 방송 예정인 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'(연출 강솔, 극본 남지연, 제작 가딘미디어, 아티스트스튜디오) 3, 4회에서는 권도혁(성훈 분)과 이은채(오세영 분) 사이에 미묘한 감정 변화가 시작되는 가운데, 문태경(이정신 분)도 이은채에게 한층 다정하게 다가선다.

앞서 권도혁과 이은채는 서로에게 반할 일은 없다며 3개월간의 대표와 비서 계약을 체결했다. 회사 생활로 '수' 활동에 차질이 생긴 이은채는 권도혁이 외출한 틈을 타 공연장으로 향했고, 그곳에서 우연히 마주친 문태경의 도움을 받았다. 한편 이은채의 무대를 지켜보던 권도혁은 문태경이 그녀에게 꽃다발을 건네자 불편한 기색을 드러냈다. 급기야 꽃다발을 쓰레기통에 버리며 이은채와 또 한 번 부딪혔다. 문태경을 의식하는 듯한 권도혁의 행동은 삼각 로맨스의 시작을 예감케 했다.

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오늘(17일) 공개된 스틸컷에는 권도혁과 이은채가 한 침대에 나란히 누워 있어 시선을 사로잡는다. 술에 취해 잠든 권도혁을 가만히 바라보던 이은채는 자신도 모르게 그의 얼굴에 조심스럽게 손을 뻗는다. 평소 티격태격하던 두 사람 사이에 묘한 분위기가 감도는 가운데, 이들이 어쩌다 이토록 가까워진 것인지 호기심을 자극한다.

그런가 하면 권도혁은 이은채의 외박 계획에 신경을 곤두세운다. 아버지의 엄격한 통금에 불만을 품은 이은채는 '인디아레드' 멤버 김동우(유신 분)의 집에서 하룻밤 묵기로 한다. 마침 연구실에서 나온 권도혁은 이은채의 통화 내용을 듣고 표정이 굳어진다. 다른 남자의 집에서 하룻밤 머물겠다는 이야기를 들은 권도혁이 이은채에게 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.

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한편 문태경은 이은채에게 환한 미소를 건네며 다정한 면모를 보여준다. 이은채가 '인디아레드'의 보컬 '수'라는 사실을 알게 된 그는 가족에게도 숨겨온 그녀의 비밀을 지켜주기로 약속한다. 여기에 다음 공연에는 꽃다발을 사 가겠다는 말로 이은채를 웃게 만든다. 이처럼 세심한 배려로 이은채와 조금씩 가까워지는 문태경이 앞으로 그녀와 어떤 관계를 맺어갈지 기대를 모은다.

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한편 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 3회는 오는 18일(수) 밤 10시 20분 방송된다.

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jyn2011@sportschosun.com