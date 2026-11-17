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장애인 e스포츠가 국내 기반을 넘어 국제 스포츠 무대로 영역을 넓히기 위한 본격적인 논의에 나선다. 아시아장애인경기대회와 패럴림픽 등 국제종합대회 정식종목 진입을 목표로 국제협력과 경기체계 구축 방안을 모색한다.

대한장애인체육회는 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원과 함께 19일 경기도 이천선수촌 대강당에서 '2026 장애인이스포츠 국제세미나'를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 장애인 e스포츠의 국제적 위상을 높이고 한국이 글로벌 발전을 주도하기 위한 전략을 논의하는 자리다. 특히 게임 접근성과 보조공학 기술의 발전으로 장애인의 스포츠 참여 기회가 확대되는 가운데, 공정한 경기 환경과 국제 표준 마련, 국가 간 협력체계 구축에 초점을 맞춘다.

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한국은 2008년 제2회 전국장애학생체육대회에서 e스포츠를 운영한 것을 시작으로 저변을 확대해왔다. 2023년부터는 4년 연속 전국장애인이스포츠대회를 개최하며 경기 운영 경험을 축적했다. 이를 바탕으로 국내에서 쌓은 성과를 국제사회와 공유하고 글로벌 협력으로 발전시키겠다는 구상이다.

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세미나는 19일 오전 10시 e스포츠 체험을 시작으로 오후 1시 개회식과 기조연설, 국내외 전문가 발표 및 종합토론 순으로 진행된다. 타렉 수에이 아시아패럴림픽위원회 최고경영자가 '아시아장애인경기대회에서 장애인이스포츠의 역할과 미래'를 주제로 기조연설을 맡는다.

이어 한신대 최은경 교수가 좌장을 맡아 한국·일본·노르웨이 전문가들과 함께 장애인 e스포츠의 발전 성과와 과제를 논의한다. 공정한 경기 참여 환경, 유럽의 국제협력 사례, 국내 대회 운영 경험을 비롯해 게임 접근성과 보조공학 기술 등이 주요 의제로 다뤄진다.

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이희룡 대한장애인체육회 사무총장은 "이번 세미나는 장애인 e스포츠를 국내 생활체육과 개별 대회 중심에서 국제적 경기체계로 발전시키고, 국제종합대회 정식종목 진입을 위한 논의를 본격화하는 출발점"이라며 국제적 경기 기준과 공정한 경쟁 환경, 국가 간 협력체계 구축을 위한 논의를 지속하겠다고 밝혔다. 이번 세미나는 장애인 e스포츠가 게임 접근성 확대와 여가 활동 차원을 넘어 국제 스포츠 종목으로 자리 잡을 수 있을지를 가늠하는 계기가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com