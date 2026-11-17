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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구선수 이동국의 딸 수아가 몰라보게 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.

17일 이동국과 미스코리아 출신 이수진 부부의 딸 수아는 자신의 SNS를 통해 여러 장의 셀카를 공개했다.

공개된 사진 속 수아는 긴 검은 머리를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매를 강조한 속눈썹과 짙은 립 메이크업, 자연스럽게 연출한 블러셔가 어우러져 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다.

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특히 어느덧 13세가 된 수아는 과거 예능 프로그램에서 보여줬던 앳된 모습과는 사뭇 달라진 비주얼이 시선을 사로잡는다. 미국 하이틴 스타를 연상시키는 메이크업과 스타일링으로 이른바 '교포 언니' 같은 분위기를 풍긴 것.

검은색 상의에 작은 하트 모양 목걸이를 매치한 수아는 음료를 마시며 셀카를 촬영하는 등 자연스러운 일상도 공개했다. 어느덧 훌쩍 성장한 모습에서 어린 시절의 귀여운 이미지와는 또 다른 매력이 느껴진다.

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수아는 현재 미국에서 유학 중인 것으로 알려졌다. 해외 생활을 이어가고 있는 가운데 달라진 스타일링과 근황이 관심을 모으고 있다.

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한편 이동국은 지난 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 당시 쌍둥이 자매 설아·수아와 막내아들 시안의 귀여운 일상이 공개되며 많은 시청자의 관심을 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com