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[스포츠조선 조윤선 기자] 수현이 안보현을 지키기 위해 사지로 뛰어든다.

오는 12월 5일(토) 밤 10시 40분 첫 방송 예정인 JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬'(극본 정현민, 연출 정대윤, 제작 셀트리온 엔터테인먼트·SLL) 측은 황제의 막내딸 경화궁주 왕희(수현 분)의 선택과 변화를 담은 4차 티저 영상을 공개했다.

'신의 구슬'은 30여 년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 서기 1258년(고려시대), 호국의 성물 관음보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품. 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁부문 랑데부(RENDEZ-VOUS) 섹션의 코리아 픽션(Korea Fiction)에 공식 초청되며 일찍이 작품성을 인정받은 '신의 구슬'은 '재벌집 막내아들', '더블유(W)', '그녀는 예뻤다' 등을 통해 감각적인 연출력을 선보인 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃', '어셈블리' 등에서 강렬한 필력을 보여준 정현민 작가가 의기투합했다.

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오늘(17일) 공개된 4차 티저 영상은 황녀 왕희의 범접할 수 없는 아우라로 시작부터 이목을 집중시킨다. "나는 화친을 원치 않습니다. 고려가 속국이 되는 것도 싫고"라는 단호한 대사는 고려의 운명 앞에서도 자신의 뜻을 굽히지 않는 왕희의 강단을 드러낸다.

정략결혼과 상실의 아픔으로 세상에 마음의 문을 닫은 채 경화궁에서 무료한 나날을 보내던 왕희의 일상은 열정과 순수함을 지닌 청년 장수 백결(안보현 분)의 등장으로 크게 요동치기 시작한다. 견룡군 출신인 백결은 누구보다 왕희의 마음을 이해해주며, 두 사람은 점차 서로에게 특별한 존재가 되어간다. 그러나 백결이 몽골군의 침략으로 위기에 놓인 고려를 구할 마지막 희망, 관음보주를 찾기 위해 호송대 지휘관으로 나서면서 왕희에게도 새로운 국면이 찾아온다. 이후 호송대원들은 몽골군의 거센 공격으로 위기에 처하는가 하면, 온몸에 화살이 꽂힌 백결의 모습까지 포착되며 손에 땀을 쥐게 하는 긴박감을 고조시킨다. 호송대의 전멸 소식을 접한 왕희는 사랑하는 이를 잃을지도 모른다는 불안함 속에서 "관음보주를 포기할 작정이십니까? 명주로 갈 수 있도록 도와주시오"라고 호소하며 직접 나설 것을 결심한다.

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마침내 왕희는 "내가 결이를 지킬 차례"라는 말로 결연한 의지를 드러낸다. 하지만 원주성을 지키는 방호별감 왕무(윤균상 분)까지 얽히며 왕희의 앞날은 순탄치만은 않을 것임을 예고해 긴장감을 더한다. 누군가의 보호를 받던 황녀에서 이제는 사랑하는 이를 지키기 위해 직접 나서는 왕희의 강인하고 주체적인 면모가 시청자들의 시선을 붙들 전망이다. 백결을 구하기 위해 사지로 뛰어든 왕희가 숱한 위기를 뚫고 소중한 이를 지켜낼 수 있을지, 그녀의 대담한 선택이 어떤 결과를 가져올지 기대가 솟구친다.

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이처럼 '신의 구슬'은 호송대의 영웅적인 투쟁뿐 아니라 사랑하는 이를 지키기 위해 각자의 자리에서 분투하는 여인들의 이야기도 더해져 극의 깊이를 한층 더한다. 위기 앞에서 사랑과 헌신으로 맞서는 이들의 이야기가 어떤 울림을 전할지 첫 방송이 더욱 기다려진다.

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JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬'은 오는 12월 5일(토) 밤 10시 40분 첫 방송을 앞두고 있으며, 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 시청자들을 찾아갈 예정이다.