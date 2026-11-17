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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이병헌·이민정 부부의 미국 집 내부가 깜짝 공개됐다.

17일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 가족들 몰래 야식을 즐기려는 이민정의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

특히 이번 영상에서는 이민정이 미국 집에서 아들과 함께 라면을 끓여 먹는 과정에서 주방 등 집 내부가 자연스럽게 카메라에 담겨 눈길을 끌었다. 평소 쉽게 접하기 어려웠던 톱스타 부부의 미국 생활 공간이 일부 공개된 것이다.

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이날 이민정은 먼저 서울 집에서 아들 몰래 즉석 떡볶이를 먹으려 했다. 하지만 야식을 준비하던 중 아들에게 발각되면서 결국 함께 떡볶이를 먹는 상황이 벌어졌다.

이후 장소는 미국 집으로 바뀌었다. 이번에는 이민정이 아들과 한편이 돼 남편 이병헌 몰래 라면 야식에 도전했다.

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모자는 집 안 주방에서 라면을 준비하며 은밀한 야식 시간을 즐기려 했지만, 이번에도 계획은 뜻대로 풀리지 않았다. 이병헌에게 현장을 들키면서 두 번째 야식 작전마저 실패한 것. 이 과정에서 부부의 미국 집 주방과 실내 공간이 영상에 등장해 또 다른 볼거리를 안겼다.

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특히 이날 영상에서는 이병헌·이민정 부부의 미국 집 내부가 자연스럽게 공개돼 눈길을 끌었다.

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공개된 미국 집 주방은 화이트톤의 클래식한 인테리어로 시선을 사로잡았다. 섬세한 몰딩 장식이 돋보이는 수납장과 유리 장식장이 벽면을 가득 채웠고, 검은색 조리대와 밝은색 타일이 어우러져 고급스러운 분위기를 자아냈다.

무엇보다 주방 한가운데 자리한 대형 스테인리스 가스레인지가 눈길을 끌었다. 여러 개의 화구를 갖춘 가스레인지 등은 집안 규모를 실감케 했다.

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또 다른 장면에서는 주방 뒤편으로 이어지는 다이닝 공간도 살짝 포착됐다. 밝은색 바닥과 화이트톤 벽면, 짙은 색상의 수납장이 어우러진 실내는 미국식 주택 특유의 여유로운 분위기를 풍겼다.

화려한 인테리어와 달리 이민정은 편안한 잠옷 차림으로 라면을 끓이고 고기를 굽는 등 소탈한 일상을 선보여 눈길을 끌었다.

한편 이병헌·이민정 부부의 미국 저택은 지난 2019년 약 200만 달러(당시 한화 약 24억원)에 매입한 것으로 알려졌다. 미국 로스앤젤레스(LA) 유니버설 스튜디오 인근에 위치한 해당 주택은 5~6인 가족이 거주할 수 있는 규모로, 이병헌의 할리우드 활동과 가족들의 미국 체류를 위해 마련됐다.

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특히 지난 2022년 방송된 Mnet 'TMI NEWS SHOW'에서는 부부의 미국 세컨드 하우스가 소개되며 연간 주택 보험료만 약 1,000만원에 달할 것으로 추산돼 화제를 모았다.

또한 2024년에는 해당 저택에 도둑이 침입하는 사건이 발생하기도 했다. 이민정은 이후 유튜브를 통해 당시 서랍장 등에 흔적이 남았으며, 보안을 강화하기 위해 별도의 셔터 장치를 설치했다고 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com