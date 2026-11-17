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[스포츠조선 조윤선 기자] 장나라가 6세 연하 촬영감독 남편에게 먼저 고백했던 러브스토리와 알콩달콩한 결혼 생활을 공개했다.

17일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '요정들 나왔다. 라우럴. | EP. 164 장나라 김혜윤 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장나라는 드라마 'VIP' 촬영 현장에서 처음 만난 남편에게 호감을 느껴 먼저 다가갔다고 밝혔다.

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그는 "핑계를 만들어서 문자했다. 같이 찍힌 스틸 사진이 있어서 연락하다가 서로 좋은 분이라는 이야기들이 오갔다"고 회상했다.

이어 "'되게 좋은 누나'라고 이야기하길래 '나는 좋아한다'고 했다. 그랬더니 '감사합니다'처럼 생각하길래 '이성적인 감정'이라고 정확하게 알려줬다"고 먼저 고백한 과정을 설명했다.

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장나라는 거절에 대한 두려움은 없었느냐는 질문에 "거절하면 어쩔 수 없는 거였다. 너무 긴 시간 동안 연애를 안 하다 보니까 용기를 내보고 싶다는 생각이 들었다"고 답했다.

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남편과의 결혼을 확신한 순간도 공개했다. 장나라는 "새우깡을 열심히 먹으면서 대화하다가 '시집가겠는데?' 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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결혼 후에도 두 사람은 다양한 애칭을 사용하며 연애하듯 지내고 있다고. 장나라는 "(남편이) 퇴근과 동시에 괴롭힌다. 이마를 툭 치고 사라지기도 한다"며 "그런 것들이 되게 유치하지만 사람을 되게 재미나게 해준다"며 애정을 드러냈다.

촬영감독인 남편에게 도움 받는 점이 있느냐는 질문에는 "남편이 대문자 T도 아니고 전광판 T다 거대한 T"라고 표현했다. 그러면서"유튜브나 예능에 출연하면 너무 좋아한다. 아이처럼 보면서 너무 좋아한다. 그런데 드라마에 나왔다 하면 그때부터 분석한다"고 밝혔다.

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한편 장나라는 2022년 6세 연하의 촬영감독 정하철과 2년 열애 끝에 결혼했다.