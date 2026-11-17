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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)의 이동 차량으로 알려진 차 문을 열고 내부를 촬영한 영상이 확산되면서 팬들의 우려가 커지고 있다.

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 하츠투하츠가 학교를 방문하는 '스쿨어택' 일정 당시 촬영된 것으로 알려진 약 10초 분량의 영상이 퍼졌다.

공개된 영상에는 한 인물이 검은색 차량의 문손잡이를 잡아당겨 문을 연 뒤 카메라를 차량 내부로 향하는 모습이 담겼다. 문이 열린 차량의 좌석 위에는 가방으로 보이는 물건이 놓여 있었다.

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특히 해당 영상에는 "하투하 가방 걍 가지고 나올걸"이라는 문구가 삽입돼 충격을 안겼다. '하투하'는 하츠투하츠의 줄임말로, 차량 안에 놓인 가방을 가져올 걸 그랬다는 취지의 표현이 팬들의 공분을 산 것이다.

영상에서는 실제로 가방을 가져가거나 차량 내부 물품에 손을 대는 모습은 확인되지 않았다. 다만 외부인이 멤버들의 이동 차량으로 알려진 차의 문을 열고 내부까지 촬영한 정황만으로도 안전 관리에 대한 우려가 제기되고 있다.

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해당 영상은 지난 16일 X(옛 트위터)를 통해 확산됐으며, 스포츠서울 일본판은 영상이 공개된 이후 조회수가 260만 회를 넘어섰다고 보도했다.

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영상이 촬영된 장소는 경기 광명시에 위치한 충현고등학교로 추정된다. 하츠투하츠는 앞서 학교 방문 콘텐츠를 통해 해당 학교를 찾은 바 있다. 다만 영상이 실제로 당시 촬영된 것인지, 촬영자가 누구인지 등 구체적인 경위는 확인되지 않았다.

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영상을 접한 팬들은 아티스트의 이동 차량에 외부인이 접근해 문을 열 수 있었다는 점에 우려를 나타내고 있다. 특히 차량 내부에 멤버들의 개인 소지품이 놓여 있었다는 점에서 현장 경호와 차량 관리가 미흡했던 것 아니냐는 지적도 나오고 있다.

한편 하츠투하츠는 SM엔터테인먼트가 선보인 8인조 걸그룹으로, 지난해 2월 데뷔했다.

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olzllovely@sportschosun.com