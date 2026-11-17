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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이선민이 1천만 원의 현상금까지 내건 금연 공약을 지키며 69일째 금연 중인 근황을 전했다.

17일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '고추 밭 서리하는 사돈? OK~! 안정형 시댁 만나 승승장구 중인 홍현희'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 조혜련은 이경실에게 이선민이 금연 중이라는 사실을 알리며 "담배를 피우면 한 대에 1천만 원이라고 하더라"고 말했다.

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이에 이선민은 금단 현상이 남아 있는 듯 빨대를 담배처럼 쥔 모습으로 웃음을 자아냈다. 금연 69일째라는 그는 단 한 번도 담배를 피우지 않았느냐는 질문에 "한 번도 안 피웠다"고 답했다.

이어 "내가 진짜 피웠다고 해도 여기서 어떻게 말하냐. 1천만 원이 바로 날아간다"고 말해 웃음을 안겼다.

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또 이선민은 금연 후 몸의 변화를 묻자 "약간 가벼워진 게 느껴진다. 혈색이 달라졌다고 하더라"며 금연 효과를 실감하고 있다고 밝혔다.

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이를 들은 조혜련이 "나도 좋아지지 않았냐"고 묻자 이경실은 "너는 끊은 지 한참 되지 않았냐. 옛날보다 정말 사람 됐다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

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앞서 이선민은 지난 9월 유튜브 채널 '침착맨'에 출연해 파격적인 금연 공약을 내걸었다. 당시 그는 "지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배를 피우는 모습을 목격하고 증거 자료를 찍어 제보하면 현상금 1천만 원을 드리겠다"고 선언했다.