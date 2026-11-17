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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고소영이 코스트코에서 100만원이 넘는 통 큰 쇼핑을 즐기며 남다른 살림 감각을 뽐냈다. 여기에 엄마로서 느끼는 현실적인 고민까지 털어놔 눈길을 끌었다.

17일 고소영의 유튜브 채널에는 '품절주의! 쇼핑퀸 고소영이 코스트코에서 쟁여두는 인생템 (내돈내산, 남편선물)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 오랜만에 코스트코를 찾았다. 그는 미리 쇼핑 목록까지 작성해 왔다며 "생필품 세제부터 시작해서 키친타월, 청소용품, 먹는 것까지 사려고 한다"고 밝혔다. 평소 사용하는 제품들을 소개하며 꼼꼼하게 살펴보는 모습도 보였다. 이어 지퍼백과 세탁세제, 청소용품 등 생활에 필요한 물건들을 차례로 카트에 담았다.

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식품 코너에서도 쇼핑은 계속됐다. 고기는 물론 닭가슴살과 후무스, 시즈닝, 꿀, 피타 브레드, 간식 등을 살펴봤다. 특히 고기를 통째로 구매한 뒤 집에서 기름을 제거하고 구이용과 국거리용으로 나눠 소분해 둔다고 살림 노하우를 공개했다. 차돌박이는 된장찌개에 넣어 먹는 등 식재료를 다양하게 활용하는 방법도 설명했다.

쇼핑을 마친 뒤 계산대에서 나온 금액은 무려 100만원을 넘어섰다. 고소영은 금액을 확인하고 놀라면서도 "잘 샀어"라며 만족감을 드러냈다.

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이날 고소영은 엄마로서의 고민도 털어놨다. 그는 "일할 때는 작품 할 때 캐릭터 대사만 외우고 한 가지 일에 몰두하지 않나. 그런데 엄마들은 자식 걱정이 언제 끝나냐"고 말했다.

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이어 "어릴 때는 아플까 봐 걱정하고, 커서는 학교 진학을 걱정한다. 졸업하면 취업해야 하고, 결혼하면 결혼 생활을 잘하는지 걱정한다"며 "무덤 들어갈 때 끝나는 것"이라고 덧붙였다. 그러면서도 "그런 걱정이 없으면 인생에서 또 뭐 할 거냐"고 말해 공감을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com