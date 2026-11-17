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펄어비스가 '검은사막 모바일'에서 블랙 프라이데이를 기념해 특별 이벤트 '검사모 프라이데이'를 진행한다.

이번 이벤트는 각종 아이템 보상과 경험치 및 아이템 획득 확률을 높이는 핫타임 등을 통해 모험가들에게 다양한 게임 플레이 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 '대목 아르바이트' 이벤트에서는 의뢰를 완료한 모험가에게 아르바이트 일당과 파트리지오의 감사 상자를 지급한다. 상자에는 빛의 성수와 돌파 복구권, 모험의 증표 등이 포함된다.

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주말 이벤트는 오는 20~22일과 27~29일 두 차례 진행한다. 해당 기간 돌발 의뢰와 운영자 퀴즈에 참여하면 다양한 보상을 받을 수 있다. 특히 20일과 27일에는 핫타임을 적용해 채집·채광·벌목 경험치를 100% 높이고, 일반 필드와 대사막·설산·셰레칸 지역의 경험치 및 아이템 획득 확률도 100% 상향한다. 오픈월드 탐험 이벤트에서는 주간 임무를 완료하면 정제수와 공허의 눈, 모험의 증표 등을 지급한다.

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한편 펄어비스는 12월 13일 '검은사막 모바일'의 연말 모험가 축제인 '칼페온 연회'를 개최한다. 11월 24일까지 참가 신청을 받아 100여 명의 모험가를 수원 메쎄로 초청한다. 현장 행사는 치지직과 유튜브 공식 채널을 통해 생중계할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com