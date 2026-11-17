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[스포츠조선 조윤선 기자] 황보라가 둘째 임신을 위해 체중 증량이 필요하다는 설명을 들었다.

17일 유튜브 채널 '보라이어티'에는 '끝나지 않는 난임 치료에 지친 황보라, 마지막 희망으로 찾은 임상시험에서 충격 진단'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 황보라는 둘째를 갖기 위한 시험관 시술 과정을 공개한 뒤 한 난임 전문 교수로부터 도움을 주고 싶다는 내용의 DM을 받았다고 밝혔다.

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황보라는 "한약도 먹어봤고 병원도 많이 옮겨봤다. 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 오늘 만나서 처방받아 보려고 한다"며 중앙대학교 권익진 교수를 찾아갔다.

약 4년간 난임 환자를 연구하며 맞춤형 운동 솔루션을 개발했다는 권 교수는 황보라의 평소 운동량부터 확인했다. 황보라는 "운동을 안 한다. 지금 육아하고 있어서 운동할 에너지가 없다"고 답했다.

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이에 권 교수는 "그게 핵심이다. 다들 잘못 생각하는 게 운동하면 에너지를 쓴다고 생각하는데, 운동해서 에너지를 만드는 것"이라고 설명했다.

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임신 준비에 도움이 되는 운동으로 유산소 운동을 꼽은 그는 "걷기가 너무 세면 몸이 힘들어지고, 너무 약하면 의미가 없다"며 적정 강도의 중요성을 강조했다. 또한 매일 운동하기보다는 주 3회 격일 운동을 한 뒤 충분히 휴식할 것을 권했다.

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이어 권 교수는 "실질적으로 2년 동안 임신이 되지 않은 사람들을 대상으로 실험했는데, 우리 임상에서는 14명 중 13명이 임신했다"고 밝혔다. 임신 확률이 90%라는 말에 황보라는 눈을 크게 뜨며 놀라워했다.

권 교수는 식단 관리의 중요성도 강조하며 "과일과 설탕은 모두 끊어야 한다"고 조언했다.

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특히 황보라의 심박수와 인바디 검사 결과를 확인한 권 교수는 BMI가 17.5로 나오자 "살을 엄청 쪄야 한다"며 체중 증량이 필요하다고 진단했다. 이어 "BMI가 19 이하면 임신 확률이 10%밖에 안 된다. 마른 사람이 임신 확률이 더 낮다"고 설명했다.

예상보다 심각한 결과에 걱정스러운 표정을 지은 황보라는 "3~6개월 프로젝트로 앞으로 열심히 해보겠다"며 둘째를 향한 의지를 다졌다.