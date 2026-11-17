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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박한별이 42번째 생일을 맞아 유쾌한 나이 속이기에 나섰다.

박한별은 17일 자신의 SNS에 "#1117 HBD"라는 글과 함께 생일을 축하하는 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 커다란 딸기 케이크를 들고 생일을 즐기는 박한별의 모습이 담겼다. 화려한 티아라를 쓴 박한별은 핑크빛 선글라스와 귀걸이, 화이트 레이스 의상을 매치해 사랑스러운 공주님 비주얼을 완성했다.

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특히 눈길을 끈 것은 생일 케이크에 꽂힌 숫자 초였다. 1984년생으로 올해 42세인 박한별은 케이크에 꽂힌 숫자 '4' 앞에 '2'를 가져다 놓으며 자신의 나이를 순식간에 24세로 바꿨다.

42세 생일을 축하해야 할 순간, 숫자 순서를 뒤집어 24세로 돌아간 듯한 상황을 연출한 것. 박한별은 장난기 가득한 표정으로 숫자 초를 들어 보인 뒤 환한 미소를 지어 웃음을 자아냈다.

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무엇보다 실제 나이를 잊게 하는 동안 미모도 시선을 사로잡았다. 박한별은 40대라는 나이가 믿기지 않을 만큼 화사한 피부와 변함없는 미모를 뽐냈다. 특히 데뷔 초를 떠올리게 하는 청순한 분위기에 발랄한 매력까지 더해져 눈길을 끌었다.

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한편 박한별은 2002년 패션잡지 모델로 데뷔해 드라마와 영화 등에서 활약했다. 2017년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 이후 제주도에서 카페를 운영하며 생활해 왔고, 최근에는 방송과 SNS 등을 통해 대중과 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com