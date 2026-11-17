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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 9세 연하 아내를 향한 존경심을 드러냈다.

17일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 주연 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 출연했다.

이날 김강우와 김종국은 아내에게서 존경하는 점 세 가지를 적어달라는 요청을 받았다. 김강우는 "세 가지로는 부족하다"고 너스레를 떨었고, 김종국 역시 "너무 많아서 하나를 고르기 힘들다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김강우는 아내의 존경스러운 점으로 '긍정적인 사고방식', '타인에 대한 배려', '음식을 못해도 당당한 모습'을 꼽았다. 김종국은 '책임감', '계획적인 삶', '어른 공경'을 적었다.

김종국은 9세 연하 아내에 대해 "책임감이 있다. 음식을 대충 먹겠다고 해도 본인이 다 갖춰서 해주려고 한다"고 자랑했다.

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이어 "나는 삶이 약간 P다. 계획이 없고 즉흥적인데 아내는 항상 뭘 하든 정확하게 계획을 짜서 산다"고 말했다.

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송은이가 "안정적으로 만들어주느냐"고 묻자 김종국은 고개를 끄덕이며 "나도 배우게 된다. 저렇게 해야 하는구나 싶다"고 답했다. 또 "어른 공경도 굉장히 잘한다"며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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한편 김종국은 지난해 9월 서울 모처에서 9세 연하의 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다.