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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박세미가 플로리스트 김준연과 결혼 후 처음으로 신혼집을 공개했다.

17일 박세미의 유튜브 채널에는 '서울 30평 아파트 신혼집 다 공개합니다 (ft.남편)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 박세미는 남편 김준연과 함께 신혼집 랜선 집들이에 나섰다. 그는 "30평 집"이라며 거실부터 차례로 소개했다. 특히 넓은 소파를 가리키며 "온 가족이 누울 수 있을 정도로 넓고 너무 편하다"고 만족감을 드러냈다. 해당 소파는 원래 300만원 상당의 제품이지만 중고 거래 플랫폼을 통해 150만원에 구매했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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반려견과 아이들이 생활하는 공간에는 층간소음과 바닥 흠집을 방지하기 위해 매트 시공을 했다고 설명했다. 시공 비용은 약 400만원이 들었다고 덧붙였다.

하지만 집을 소개할수록 박세미는 민망한 기색을 감추지 못했다. 그는 "다른 분들 집들이 영상을 봤는데 조명이며 인테리어며 너무 예쁘더라. 우리는 인테리어에 소질이 없다"며 웃었다. 이어 수납장 안에 물건을 테트리스처럼 쌓아둔 모습을 공개하며 "살림은 100점 만점에 40점"이라고 셀프 평가했다.

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박세미는 "맞벌이 부부라 현실적인 모습"이라며 "사람들은 남들이 잘 못하고 못 사는 모습에서 위안을 느낀다. '저렇게 살아도 되는구나' 하는 공감을 얻으셨으면 좋겠다"고 너스레를 떨었다.

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또한 박세미는 남편과 함께 살면서 좋은 점으로 "집에 들어오면 누가 반겨주는 것"을 꼽았다. 남편 역시 함께 살며 "지루할 틈이 없었다"고 말해 신혼부부의 다정한 분위기를 전했다.

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특히 마지막으로 박세미는 "반전세다. 우리 집이 아니다. 그러니까 부러워하지 않으셔도 된다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

한편 박세미는 김준연과 지난달 18일 결혼했다. 김준연은 박세미보다 한 살 연하로 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 만나 약 2년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com