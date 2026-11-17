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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김강우가 중학생 두 아들의 국어와 한문, 역사 과외를 맡으며 '1타 강사'로 활약하고 있다고 밝혔다.

17일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 주연 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 출연했다.

이날 김강우는 중학교 3학년과 1학년인 두 아들을 1타 강사처럼 가르쳐준다는 소문에 대해 "시험을 볼 때 내가 몇 과목은 알려준다. 수학은 어렵고 국어, 한문, 역사는 가르친다"고 밝혔다.

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과외 효과에 대해서는 "매우 좋았다. 처음에는 아들들도 싫어하다가 나중에는 '같이 할까?'라고 먼저 요청하기도 한다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

김강우는 첫째 아들이 유튜브 출연을 원했지만 자신이 만류했다고 털어놓기도 했다. 그는 "요즘 친구들이 관심을 보이니까 엄마처럼 얼굴을 공개해도 된다고 하더라"고 전했다.

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이어 "아들이 '내가 나와야 할 것 같다'고 하는데 우리가 극구 말리고 있다"며 "동생은 형에게 '형이 나오면 구독자 10만 명이 떨어질 거다'라고 약을 올린다"고 말해 웃음을 안겼다.

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김강우는 "사춘기인데 은근히 즐기는 것 같다. 옆에서 약간 반응이 있으니까 업되는 것 같다"고 설명했다.

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또 "예전에는 아빠가 배우라고 자랑한 적이 한 번도 없고 숨겼다. 그런데 요즘은 물어보지도 않았는데 아빠가 백만 유튜버라고 말한다"고 달라진 아들의 반응을 전했다.

가족들이 출연료까지 요구한다고 밝힌 김강우는 "아내부터 아들까지 은연중에 압박이 장난 아니다"라며 "특히 아들들 압박이 심하다. 자기들이 안 나오면 조회수가 안 나온다고 생각한다"고 말해 웃음을 자아냈다.