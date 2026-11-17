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[스포츠조선 정유나 기자] NRG 출신 노유민의 아내 이명천이 남편의 갑작스러운 응급실행 소식을 전해 걱정을 안겼다. 새벽에 가슴 통증을 호소해 병원으로 이송됐지만, 다행히 증상이 호전돼 일상으로 복귀한 상태다.

17일 이명천은 자신의 SNS에 남편 노유민의 병원 사진과 함께 근황을 공개했다.

그는 "하...잊을만 하면 한 번씩 나를 놀래키는 우리 남편"이라며 "새벽에 갑자기 가슴 통증으로 응급실에 실려 가서 수액 맞으면서 이것저것 검사하는 동안 많이 나아졌다"고 밝혔다.

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이어 "매장 출근도 하시고 식사도 잘하고 집에서 잘 쉬고 있다"며 "검사 결과는 월요일에 나온다는데 별거 아니길"이라고 덧붙였다. 그러면서 남편을 걱정해 준 이들에게 고마운 마음을 전했다.

함께 공개된 사진에는 검은색 옷을 입은 노유민이 병원 침대에 누워 있는 모습이 담겼다. 이후 다른 사진에서는 링거를 맞은 채 검사 장비 앞에 앉아 있는 모습도 포착됐다. 갑작스러운 가슴 통증으로 응급실을 찾았다는 소식에 팬들의 걱정이 이어졌다.

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한편 노유민은 1997년 NRG 멤버로 데뷔했으며, 2011년 6세 연상 아내와 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀다. 그는 카페 사업에 성공, 지난해 건물주가 됐다는 소식을 전해 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com