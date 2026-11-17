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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 라붐 출신 해인이 화려했던 걸그룹 시절과 연년생 두 아이의 엄마가 된 현재의 모습을 비교하며 달라진 일상을 공개했다.

해인은 17일 자신의 SNS에 "같은 사람입니다(진짜예요)"라는 글과 함께 과거 라붐 활동 당시와 현재의 모습을 비교한 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 무대 위에서 화려한 의상과 메이크업으로 시선을 사로잡던 해인의 모습과 두 아이를 돌보며 평범한 일상을 보내는 현재의 모습이 교차 편집돼 담겼다.

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특히 해인은 과거 라붐 활동 당시 무대 메이크업에만 2시간을 투자했던 사실을 공개했다. 무대 위에서 완벽한 비주얼을 선보이던 시절과 달리 현재는 아이들을 돌보느라 화장할 시간조차 부족한 현실을 전했다.

영상에는 해인이 두 아이에게 둘러싸여 뽀뽀를 받거나 직접 아이에게 음식을 먹여주는 모습도 담겼다. '퇴근 없는 육아 스케줄'이라는 자막은 아이돌 활동 당시 못지않게 바쁜 육아 일상을 실감하게 했다.

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하지만 해인은 무대 위에서 받던 박수보다 지금의 일상이 더 행복하다는 마음을 드러냈다.

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그는 "라붐 때의 나 vs 지금의 나"라며 "무대 위에서 박수받던 시절도 좋았는데 지금은 집에서 매일 사랑하는 남편과 아이들이 안겨요"라고 밝혔다.

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이어 "95년생 연년생 애둘맘, 오늘도 예쁘게 살고 있답니다"라며 두 아이의 엄마로 살아가는 현재의 삶에 만족감을 드러냈다.

영상 말미에는 두 아이가 나란히 앉아 있는 모습과 함께 "그땐 무대 위에서 박수받았다면 지금은 따뜻하게 안아주는 내 가족이 있다는 것"이라는 메시지가 담겼다.

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특히 1995년생으로 올해 31세인 해인은 두 아이를 출산한 후에도 여전한 동안 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 화려한 무대 의상 대신 편안한 차림에 수수한 민낯으로 등장했지만, 걸그룹 활동 당시와 크게 다르지 않은 외모가 인상적이다.

해인은 "라붐 때 궁금했던 거 있으면 댓글로 남겨주세요. 릴스 만들어올게요"라며 팬들과의 소통도 예고했다.

한편 해인은 2014년 그룹 라붐으로 데뷔해 활동했으며, 2023년 11월 비연예인 남편과 결혼했다. 이후 2024년 첫째 딸을 출산했고, 2025년 둘째를 품에 안으며 연년생 두 아이의 엄마가 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com