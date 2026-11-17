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[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 여에스더와 홍혜걸이 32년 만에 합방했다.

17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 좌충우돌 홍콩 여행기가 공개됐다.

이날 홍콩으로 여행을 떠난 두 사람은 호텔의 한 침대에서 함께 자고 있는 모습으로 눈길을 끌었다. 제주와 서울에서도 각방을 써왔던 부부인 만큼, 결혼 32년 만에 한 침대에서 잠든 모습에 패널들도 깜짝 놀랐다.

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특히 홍혜걸은 잠에서 깨어나자마자 옆에 누워 있는 여에스더를 바라보며 달달한 미소를 지었다. 이를 본 MC 김숙은 스튜디오에서 "눈빛 보셨냐"고 물었고, 여에스더는 "남편은 그 순간만은 진심이다"라고 답해 웃음을 안겼다.

홍혜걸은 한술 더 떠 "오늘 이렇게 보니까 상당히 예쁘십니다요"라며 아내의 미모를 칭찬했다.

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두 사람의 뒤로는 화려한 홍콩 오션뷰가 펼쳐졌고, 홍혜걸은 "내가 오션뷰 숙소를 위해 거금을 썼다"고 생색을 내 웃음을 자아냈다.

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한편 이날 본격적인 홍콩 도심 나들이와 함께 일명 '여에스더 우울증 극복 프로젝트'도 가동됐다. 과거 여행에서는 종일 방 안에서 룸서비스만 찾으며 외출을 거부했다는 여에스더가 이번에는 드디어 도심 나들이에 나섰다.

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jyn2011@sportschosun.com