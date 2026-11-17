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[스포츠조선 조윤선 기자] 펜싱 국가대표 오상욱과 열애설에 휩싸였던 한일 혼혈 모델 하루카 토요다가 일본 데이트 사진을 공개했다.

하루카 토요다는 17일 "일본でいと(일본 데이트)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 하루카 토요다는 일본의 한 고급 료칸에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 특히 누군가와 서로를 촬영한 듯한 사진들 사이에는 키가 큰 남성과 함께 브이 포즈를 취한 그림자 사진도 포함돼 눈길을 끌었다.

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오상욱과 여러 차례 열애설에 휩싸였던 만큼, 일각에서는 그림자 속 남성이 오상욱이 아니냐며 두 사람이 '럽스타그램'을 시작한 것인지 궁금증을 드러냈다.

또한 하루카 토요다의 반려견 계정에서는 두 사람이 서로를 '엄마', '아빠'로 부르는 댓글이 포착되기도 했다.

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오상욱과 하루카 토요다는 2024년부터 열애설에 휩싸였다. 두 사람은 서로의 계정을 팔로우하고 게시물에 '좋아요'를 누르거나 댓글을 주고받으며 관심을 모았다.

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이후 오상욱은 2025년 7월 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서 여자 친구가 있느냐는 질문에 "없다"고 답하며 열애설을 부인했다.

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그러나 지난해 12월 두 사람이 각각 시간차를 두고 제주도에서 찍은 사진을 올리면서 열애설이 재점화됐다. 특히 하루카 토요다는 당시에도 연인과 함께 찍은 듯한 그림자 사진을 공개했다.

최근 오상욱은 단호하게 열애설을 부인했던 이전과는 다르게 여자 친구에 관한 질문에 명확한 답변을 내놓지 않고 있다. 지난 10월 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 여자 친구 이야기가 나오자 누군가와 통화하는 척하며 답변을 피했다.

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지난 16일 유튜브 채널 '짠한형'에서도 여자 친구 이야기가 나오자 "스미마셍? 뭐라고?"라며 알아듣지 못한 척했다.

그러면서 이상형에 대해서는 "내가 키가 크니까 키 크고 무쌍에 개성 있는 사람을 좋아한다"고 밝혀 키 176cm의 하루카 토요다를 떠올리게 했다. 이에 절친한 후배 도경동은 "모델 쪽이구나"라며 의미심장한 말을 덧붙이기도 했다.