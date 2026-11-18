제47회 청룡영화상 남우주연상 후보. 배우 구교환(왼쪽부터), 유해진, 조인성, 박해일, 설경구. 사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 조지영] 한 해 한국 영화의 얼굴이 고스란히 담긴 별들의 축제다. 이별 뒤의 사랑을 곱씹는 청춘 멜로의 주인공부터 1693만 관객을 웃기고 울린 청령포 촌장, 몸을 사리지 않고 질주한 호포항 청년, 진실을 끝까지 파고드는 언론인, 시대의 상처를 침묵으로 견디는 해고 노동자까지. 관객의 뜨거운 지지와 사랑을 받은 스크린 제왕들이 청룡의 밤을 뜨겁게 달굴 전망이다.

'만약에 우리'의 구교환부터 '왕과 사는 남자'의 유해진, '호프'의 조인성, '암살자(들)'의 박해일, '가능한 사랑'의 설경구까지, 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열리는 제47회 청룡영화상에서 용호상박 경합을 펼칠 국보급 배우들의 활약을 짚어봤다.

영화 '만약에 우리'의 구교환. 사진=쇼박스

모두의 전 남친을 소환한..'만약에 우리' 구교환

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2018년 개봉한 유약영 감독의 중국 영화 '먼 훗날 우리'를 리메이크한 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 남녀가 이별 10년 만에 우연히 재회해 기억의 흔적을 펼쳐보는 이야기다. 구교환은 삼수를 거쳐 컴퓨터공학과에 재학 중인 청년 은호를 연기했다. 고속버스에서 정원(문가영)을 만나 사랑에 빠지던 설렘부터 현실의 벽 앞에서 맞은 이별과 후회, 10년 뒤 재회의 반가움과 슬픔까지 시간을 넘나들며 감정을 차곡차곡 쌓아 올렸다. 개성 강한 장르물 캐릭터로 사랑받아온 구교환의 첫 멜로 '만약에 우리'는 260만 관객을 모으며 2019년 이후 최고 멜로 흥행작이라는 수식어를 얻었다. 앞서 구교환은 제42회 청룡에서 '모가디슈'로, 제45회 청룡에서 '탈주'로 남우조연상 후보에 올랐다. 올해 청룡에선 첫 주연상 후보에 오르며 의미 있는 도전에 나선다.

영화 '왕과 사는 남자'의 유해진. 사진=쇼박스

1693만 관객의 심장을 울린..'왕과 사는 남자' 유해진

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올해 최고의 흥행과 신드롬을 일으킨 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 임금의 이야기를 담았다. 유해진은 폐위된 왕 단종(박지훈)을 감시하는 처지에서 점차 그의 곁을 지키는 사람이 되어가는 엄흥도를 연기했다. 웃음과 눈물을 오가는 특유의 희비극 연기로 1693만 관객의 마음을 움직인 유해진은 다섯 편의 1000만 영화를 보유한 '흥행 킹' 배우로 주목을 받았다. 제27회 청룡에서 '왕의 남자', 제31회 청룡에서 '이끼', 제32회 청룡에서 '부당거래', 제35회 청룡에서 '해적: 바다로 간 산적', 제36회 청룡에서 '베테랑', 제38회 청룡에서 '택시운전사', 제39회 청룡에서 '1987', 제45회 청룡에서 '파묘'까지 무려 8번의 남우조연상 후보 지명과 1번의 수상 기록을 가진 유해진이 올해 청룡에서 첫 번째 남우주연상 도전으로 신기록 경신에 나선다. 흥행과 연기를 모두 잡은 한 해의 정점에서 청룡 트로피까지 품을 수 있을지 영화계의 시선이 모인다.

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영화 '호프'의 조인성. 사진=넷플릭스

지독한 나홍진 세계에서 살아 돌아온..'호프' 조인성

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충무로의 '피극지왕'으로 불리는 나홍진 감독의 첫 SF 영화 '호프'는 비무장지대 인근 가상의 마을 호포항에 정체불명의 생명체가 나타나며 벌어지는 이야기다. 독보적인 나홍진 세계에 입성한 조인성은 호포항에서 잡다하지만 돈 되는 일은 다 하는 동네 청년 성기로 관객의 두 눈을 사로잡았다. 마을을 덮친 존재를 찾으러 직접 산속으로 향하는 성기를 생존 본능에 충실한 거침없는 기세로 그린 조인성. 깊은 숲과 광활한 국도를 오가며, 말을 타고 펼치는 난도 높은 액션을 직접 소화한 그는 그야말로 '호프'에서 온몸을 불태운 투혼을 발휘했다. 올해 '휴민트' '호프' '가능한 사랑'까지 전혀 다른 장르와 캐릭터로 관객을 연달아 만난 조인성. '전성시대'를 활짝 연 그가 제44회 청룡에서 '밀수'로 남우조연상을 수상한 이후 이번엔 남우주연상으로 다시 청룡의 문을 두드린다. 올해 흘린 피 땀 눈물을 트로피로 보상받을 수 있을지 귀추가 주목된다.

영화 '암살자(들)'의 박해일. 사진=하이브미디어코프

진실을 포기하지 않는 언론의 표상..'암살자(들)' 박해일

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1974년 8월 15일 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 '암살자(들)'에서 박해일은 모두가 사건을 서둘러 결론지으려 할 때 집요하게 정황을 파고들어 조각난 단서를 잇는 신문사 동성일보 사회부 부장 재환을 연기했다. 의혹에 다가서는 냉철한 판단력과 진실된 기사를 세상에 내보내고자 하는 꺾이지 않는 의지의 재환을 박해일의 단단한 눈빛과 목소리로 표현해 극의 중심을 잡았다. 340만 관객을 넘어 손익분기점을 돌파했고, 토론토국제영화제, 싱가포르국제영화제 개막작 등 해외에서도 호평을 받으며 존재감을 드러냈다. 그동안 박해일은 제43회 청룡에서 '헤어질 결심'으로 남우주연상을 수상했는데, 올해 '암살자(들)'을 통해 4년 만에 남우주연상에 도전, 다시금 청룡의 호명을 받을 수 있을지 관심이 쏠린다.

영화 '가능한 사랑'의 설경구. 사진=넷플릭스

시대의 상처를 견디다 끝내 토해낸..'가능한 사랑' 설경구

'가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 다큐 제작을 계기로 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 다뤘다. 설경구는 대기업에서 부당하게 해고된 노동자 호석을 연기했다. 총파업과 강제 진압 현장에서 겪은 일의 후유증을 오랜 시간 안고 사는 호석으로 변신한 설경구는 좀처럼 감정을 입 밖으로 꺼내지 않는 인물이다. 침묵과 시선으로 인물을 완성하다 후반부 상처 아래 억눌린 감정을 터트리며 큰 울림을 선사한다. 이미 설경구는 제21회 청룡에서 '박하사탕', 제23회 청룡에서 '공공의 적', 제42회 청룡에서 '자산어보'로 세 차례 남우주연상을 수상하며 연기력을 인정받았다. 신영균, 문성근, 최민식, 송강호, 황정민과 함께 최다 남우주연상이라는 타이틀을 보유하고 있는 그가 올해 네 번째 남우주연상을 수상한다면 독보적 최다 수상자로 역사를 쓰게 된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com