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[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 홍혜걸이 아내 여에스더의 보석 구매를 두고 솔직한 걱정을 드러내 웃음을 안겼다.

17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 좌충우돌 홍콩 여행기가 공개됐다.

이날 홍콩 여행을 떠난 두 사람은 홍콩 영화 속 주인공으로 변신하기 위해 치파오 대여점을 찾았다. 평소 보석과 패션에 관심이 많은 여에스더는 매의 눈으로 마음에 드는 치파오를 찾으며 쇼핑에 열을 올렸다.

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하지만 홍혜걸은 "골고루 입지 말고 한두 개만 입어라. 부탁이다"라며 아내를 말렸다. 이에 여에스더는 "그럼 우리한테 언제 시간이 있느냐. 나는 보석도 못 사게 하고"라며 발끈했다.

이후 초록색 치파오를 입고 아름다운 자태를 뽐낸 여에스더는 귀걸이를 홍혜걸에게 보여줬다. 그는 "이번 여행 오기 전에 샀다. 주얼리 명품 브랜드에서 샀다"고 설명했다. 해당 브랜드의 진주 귀걸이는 가격이 수천만 원에 달한다.

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홍혜걸은 "나한테 얘기하고 사야지"라고 정색하며 "예쁘긴 한데 이 보석은 당신한테는 안 어울린다. 보석을 안 한 얼굴이 더 매력적이다"라고 말했다.

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이에 여에스더는 "이번에 보석에 돈 좀 썼다. 당신도 자전거 1200만 원짜리 사지 않았느냐"고 맞받아쳤다. 홍혜걸은 "보석은 입문하는 순간 한 달에도 몇천억을 쓸 수 있다"며 우려를 드러냈다.

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그러자 여에스더는 "이제 당신 마음 알았다. 사실은 두 개에 1만4000원짜리 보세 제품이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 앞서 명품 브랜드에서 수천만 원을 주고 샀다고 한 귀걸이가 사실은 저렴한 제품이었던 것. 여에스더가 남편의 속마음을 떠보기 위해 장난을 친 사실이 드러나자, 홍혜걸은 얼굴이 밝아지며 "1만4000원짜리였냐"고 되물어 웃음을 더했다.

jyn2011@sportschosun.com