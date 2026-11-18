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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 슈가 출신 아유미가 일본에서 50년간 생활 중인 어머니를 공개했다.

17일 아유미는 자신의 유튜브 채널을 통해 일본 도쿄에 거주 중인 어머니와 함께 장보기에 나선 일상을 공개했다.

이날 아유미는 어머니를 소개하며 "한국에서 태어나신 한국분이고, 지금은 일본에서 살고 계신다"고 밝혔다.

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어머니는 일본에서 거주한 지 얼마나 됐느냐는 질문에 "50년"이라고 답해 놀라움을 안겼다. 이어 서울 영등포 출신이라고 밝히며 18세에 일본으로 건너왔다고 설명했다.

특히 아유미는 어머니의 나이를 묻자 "굉장히 동안이시다. 드실 만큼 드셨는데도 정말 체력왕"이라며 감탄했다. 어머니는 정확한 나이를 묻는 질문에 "그건 비밀"이라며 웃음을 지었다.

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현재까지도 현역으로 일하고 있다는 사실도 공개됐다. 어머니는 일본에서 야키니쿠 외식업에 종사하고 있다고 밝혔다. 아유미는 "제가 3살 때부터 한자리에서 계속"이라며 어머니가 오랜 세월 같은 자리에서 일해 왔다고 설명했다.

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이후 모녀는 일본의 대중적인 대형마트 이온과 고급 식료품점 메이지야를 차례로 방문했다. 집으로 돌아와 사온 제품들을 리뷰하며 같이 이야기를 나누던 어머니는 채널 시청자들을 향한 마지막 인사를 부탁하자 "눈물 날 것 같아서 못 할 것 같다"며 갑자기 울컥했다.

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아유미가 "왜 울어?"라며 놀라자 어머니는 "뭐든지 열심히 잘하려고 노력을 하는데"라며 말을 잇지 못했다.

이어 "딸로서 진짜 열심히 잘하고 있는 게 너무나 고맙고, 또 여러분들이 예쁘게 봐주시는 것도 너무 고맙다"며 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 그러면서 "앞으로도 예쁘게 봐주세요"라며 시청자들에게 당부했다.

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어머니의 갑작스러운 눈물에 아유미는 당황하면서도 웃음을 지었고, 어머니는 마지막까지 "구독해 주세요"라고 외쳐 웃음을 안겼다.

한편 아유미는 2002년 그룹 슈가로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 한국과 일본을 오가며 활동했으며, 2022년 2세 연상의 비연예인 사업가와 결혼했다. 2024년 첫딸을 출산해 현재 육아와 방송 활동을 병행하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com