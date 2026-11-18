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[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 여에스더가 남편 홍혜걸보다 사업이 중요하다는 솔직한 발언으로 스튜디오를 술렁이게 했다.

17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 좌충우돌 홍콩 여행기가 공개됐다.

홍콩의 밤이 깊어지자 두 사람은 낭만적인 분위기 속에서 해적선 투어를 즐겼다. 아름다운 야경을 배경으로 대화를 나누던 부부는 서로에게 진솔한 속마음을 털어놓으며 또 한 번 티격태격했다.

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먼저 여에스더는 자신의 인생에서 가장 행복했던 시기인 '화양연화'를 50대라고 꼽았다. 그러나 홍혜걸은 이에 동의하지 않았다. 그는 "당신의 50대는 화양연화가 아니다. 우리 부부에게는 위기였다. 몸도 망가지고 우울증도 심했다. 오죽하면 우리가 몇 년간 별거를 했겠느냐"고 반박했다.

이에 여에스더는 "내 화양연화를 내가 이야기하는데…"라며 발끈했다. 홍혜걸은 "왜 50대라고 하는 거냐. 사업이 불같이 잘돼서?"라고 물었고, 여에스더는 "그런가? 미안하다. 남편보다 돈이어서"라고 답해 홍혜걸을 당황하게 했다.

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홍혜걸은 여에스더에게 "회사냐, 나냐. 회사 매출이 10분의 1로 떨어지는 것과 나랑 이혼하는 것 중에 골라라"라고 질문하며 선택을 요구했다.

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그러자 여에스더는 망설임 없이 "일단 먼저 이혼하겠다"고 답했다. 이어 "혜걸 씨는 되돌릴 수 있는 사람이다. 헤어져도 또 만날 수 있다. 하지만 매출은 떨어지면 안 된다. 이혼한다고 다른 사람과 재혼할 생각도 없다. 서류로만 이혼하고 동거인으로 살면 되지 않느냐"고 설명했다.

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예상치 못한 답변에 홍혜걸은 서운한 기색을 감추지 못했다. 그는 "말이 되느냐. 말로만이라도 못 해주느냐. 당신은 역시 자기 일이 제일 중요한 사람이다"라고 토로했다. 여에스더는 "난 그런 거짓말은 못 한다. 당신은 현실성 없는 사람이라 너무 힘들다"고 말해 스튜디오를 놀라게 했다.

결국 홍혜걸의 서운함이 이어지자 여에스더는 "당신이 그렇게까지 상처받는다면 내가 회사를 매각하겠다"고 선언해 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com