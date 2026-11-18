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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정호연이 차기 '007' 시리즈의 본드걸 후보로 거론되는 가운데, 그의 SNS에도 해외 팬들의 뜨거운 응원이 이어지고 있다.

정호연은 17일 자신의 인스타그램에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 정호연은 검은색 오프숄더 드레스를 입고 카메라 앞에 섰다. 깊게 파인 네크라인과 몸매를 따라 흐르는 실루엣, 드레스 전체를 장식한 반짝이는 디테일이 시선을 사로잡았다.

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특히 정호연은 푸른빛이 감도는 긴 생머리에 화려한 귀걸이를 매치해 세련된 분위기를 완성했다. 모델 출신다운 늘씬한 비율과 강렬한 눈빛도 돋보였다.

눈길을 끈 것은 해외 팬들의 반응이다. 정호연이 차기 제임스 본드 시리즈의 본드걸 후보로 거론되고 있는 만큼, 댓글에도 관련 응원이 이어졌다.

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한 해외 팬은 "The next Bond Girl"(차기 본드걸)이라는 댓글을 남겼고, 또 다른 팬 역시 "Next Bond girl!!!!!"(다음 본드걸!!!!!)이라며 기대감을 드러냈다. 이 밖에도 "세상에서 가장 아름다운 아시아 여성", "사랑해" 등 정호연의 미모를 향한 찬사가 쏟아졌다.

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정호연이 공개한 게시물에는 약 7시간 만에 4만3000개 이상의 '좋아요'가 달리며 높은 관심을 입증했다.

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앞서 영국 패션지 보그는 차기 '007' 시리즈의 본드걸로 어울리는 배우 45명을 선정하면서 정호연을 다섯 번째로 소개했다. 보그는 정호연이 '오징어 게임'과 영화 '호프' 등을 통해 연기력을 입증했다며 새로운 '007' 시리즈가 아시아를 배경으로 한다면 제임스 본드의 파트너로 적합할 것이라고 평가했다.

특히 정호연은 젠데이아, 마거릿 퀄리, 안야 테일러 조이 등 세계적인 배우들과 함께 이름을 올리며 글로벌 스타로서의 존재감을 입증했다.

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한편 아마존 MGM 스튜디오는 지난 16일(현지시간) 배우 로버트 패틴슨을 새로운 제임스 본드로 공식 발탁했다. 신작은 영화 '듄' 시리즈의 드니 빌뇌브 감독이 연출을 맡는다. 다만 본드걸 캐스팅은 아직 공식 발표되지 않았다.

olzllovely@sportschosun.com