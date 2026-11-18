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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 남다른 '집순이' 면모와 확고한 생활 철학을 공개했다.

17일 유튜브 채널 '채널 십오야'에서는 지수가 나영석 PD와 라이브 방송을 진행하며 자신의 MBTI부터 평소 친구들과 어울리는 방식까지 솔직하게 털어놨다.

이날 지수는 자신의 MBTI에 대해 "3년 넘게 INTJ로 나오고 있다"며 "제가 T가 60몇 퍼센트다. 팬분들은 알고 있을 거다. 제가 한 번 언급한 적이 있다"고 밝혔다.

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이어 "다들 너무 T라고 하는데 아니다. 사실 이만큼은 F다"라며 자신에게도 감성적인 면이 있다고 강조해 웃음을 자아냈다.

특히 지수는 블랙핑크 멤버 로제와의 성격 차이를 언급해 눈길을 끌었다. 지수는 주변에 FP 성향을 가진 사람이 있느냐는 질문에 로제를 꼽으며 "되게 신나 있다. 항상 즐겁다"고 설명했다.

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이어 "밥 먹다가 무슨 노래가 나오면 '노래 너무 좋다. 노래방 가고 싶다'고 한다. 그러면 막 '가자, 가자. 노래방 가자'고 한다"며 즉흥적이고 흥이 넘치는 로제의 성격을 전했다.

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반면 지수는 친구들과의 만남에도 자신만의 확고한 기준이 있다고 밝혔다. 그는 "친구들을 만나 밥 먹고 카페에 가서 이야기를 나누다 보면 점점 주제가 바뀌는 속도가 느려질 때가 있다. 이제 할 말이 없는 거다. '얘랑의 이야기는 여기까지인가 보다' 싶은데도 친구가 더 놀고 싶어 할 때가 있다"고 털어놨다.

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이에 나영석 PD가 집에 돌아가 씻고 잠자리에 들 시간을 미리 계산하는 것이냐고 묻자 지수는 "맞다. 누워야지 하는 게 있다"고 공감했다.

그렇다고 친구들의 제안을 무조건 거절하는 것은 아니었다. 지수는 갑작스럽게 노래방에 가자는 제안을 받으면 "내가 11시까지 꼭 누워 있고 싶으니까 하나씩 빼기 시작한다. 오늘은 팩을 하지 말고"라며 귀가 후 일정을 줄여서라도 친구들과 어울리려고 한다고 설명했다.

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다만 정해둔 시간을 넘길 것 같으면 단호하게 거절한다고. 지수는 친구가 더 놀자고 붙잡을 경우 "아니야. 나 11시까지 침대에 누워야 돼"라고 말한다며 "11시부터 나 혼자만의 시간을 가져야 한다. 나 혼자 놀아야 한다"고 강조했다. 이를 들은 나영석 PD는 "그렇게 이야기해도 되는 거였어? 평생 한 번도 그렇게 이야기해 본 적이 없다"며 놀라워했다.

나영석 PD는 친구들이 더 놀고 싶어 하면 거절하지 못해 새벽 6시까지 어울리기도 한다고 고백했다. 그러면서 결국 핑계를 고민하다 몰래 자리를 빠져나온 경험을 털어놨다.

그러자 지수 역시 "저는 가방을 아예 안 들고 내려간다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 지수는 "다 같이 콘서트 같은 걸 하고 회식할 때 가방을 챙겨 내려가려고 하면 '가방 챙기지 마세요. 차에 두세요'라고 한다"며 언제든 자리를 떠날 수 있도록 준비하는 자신만의 방법을 공개했다.

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이에 나영석 PD가 "도망갈 준비를 하고 가는 거냐"고 묻자 지수는 웃으며 공감했다. 나영석 PD 역시 "그 부분은 똑같다. FP나 T나 회식은 힘들다"고 말해 웃음을 더했다.

한편 지수는 지난 10월 30일 신곡 'ADDICTED'를 발표하며 솔로 가수로서 활발한 활동을 이어가고 있다. 'ADDICTED'는 지수의 첫 솔로 정규앨범 발매를 앞두고 공개된 곡으로, 지난 9월 선공개곡 'CLICK'에 이은 신곡이다.

olzllovely@sportschosun.com