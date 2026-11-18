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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 오윤아가 발리 웨딩 화보를 공개했다.

오윤아는 18일 신부 이모티콘과 함께 여러 장의 웨딩 화보를 게재했다.

화보 속 오윤아는 발리를 배경으로 다양한 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 관능적인 분위기의 시스루 드레스부터 몸매가 돋보이는 미니드레스, 단아한 매력의 실크 드레스까지 소화하며 눈부신 미모를 드러냈다.

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앞서 오윤아는 지난 13일 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'에서 발리 웨딩 촬영에 대한 로망을 밝힌 바 있다.

그는 "요란하게 하고 싶은 게 아니라 언제 봐도 우리의 모습이 기억되는 게 아닌 상황이 기억됐으면 좋겠다. 언제 봐도 기분이 느껴질 수 있는 사진을 담고 싶다"며 촬영 당시의 분위기와 감정을 사진에 담고 싶다는 바람을 전했다.

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이어 "빈티지한 느낌이나 감성, 이국적인 곳에서 분위기 있게 자연스럽게 내추럴하게 촬영하고 싶다"고 덧붙였다.

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한편 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들 민 군을 홀로 양육해 왔다. 이후 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.